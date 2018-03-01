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طاقة
رئيس قبرص: نستبعد المحادثات مع تركيا عقب عرقلتها البحث عن الغاز
الخميس 01 مارس 2018 10:43 م
قبرص اليونانية والتركية 8
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شطري قبرص
متابعات
قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، "إن أعمال تركيا غير القانونية تعوق محادثات إعادة التوحيد حول الجزيرة".
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية اليوم الخميس، أضاف أناستاسيادس - "أنه من غير المرجح أن تجرى مفاوضات جديدة في وقت قريب، لأن تركيا تعرقل البحث عن الغاز في البحر، وأن القبارصة الأتراك يبدون مطالب غير مقبولة".
وتابع أناستاسيادس، خلال كلمته أمام البرلمان القبرصي، قائلا "لسوء الحظ فإن تركيا، ومواطنينا من القبارصة الأتراك، يبدو أن ليس لديهم رغبة لإعادة الانخراط في المحادثات، بل وإن الانتهاكات الإضافية للقانون الدولي والمطالب غير المقبولة تجعل استئناف المحادثات أمرا مستحيلا على الأقل في الوقت الحاضر".
وأوضح أن مطالب القبارصة الأتراك بالسيادة على مناطق الغاز تخدم مصالح تركيا وليس مصالحها.
وكانت السفن الحربية التركية منعت سفينة تابعة لشركة "إيني" الإيطالية من الوصول إلى منطقة جنوب شرق البحر المتوسط في قبرص في وقت سابق من الشهر الماضي.
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