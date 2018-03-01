مجلس الوزراء: توجيهات رئاسية بإعادة تأمين جميع العمالة المؤقتة

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قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء إن هناك منظومة جديدة لتقنين خدمة العاملين في قطاع العمالة المؤقتة بناء على توجيه من رئيس الجمهورية لايجاد وسيلة لتأمينهم والتي ليست في صلب التأمينات الأجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن وبالتالي كان هناك تقصير من بعض الجهات في تحقيق مثل هذه الأماني من العمال حتى جاء القرار بالإشارة الي شهادة أمان.



وأوضح خلال مداخله هاتفية لبرنامج بلدنا أمانة الذي يقدمه خالد علوان على قناة ltc أنها تعتبر وثيقة تأمين تضمن للعامل تعويض مناسب في حالة الوفاه بقيمة تبدأمن 500 جنيه أو مضاعفتها وبحد أقصى 2500 جنيه لمدة 5 سنوات او 10 سنوات وبحسب نوع الوفاه سواء طبيعية أو بحادث ويشترك في هذه الوثيقة بعض البنوك الوطنية مثل البنك الأهلى أو القاهرة والبنك الزراعي وشركة مصر لتأمينات الحياه وسيتم التطبيق خلال فتره قريبة وبدون أي كشف طبي أو مستندات.



