EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
مجلس الوزراء: توجيهات رئاسية بإعادة تأمين جميع العمالة المؤقتة
الخميس 01 مارس 2018 10:30 م
أخر الأخبار
متابعات
قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء إن هناك منظومة جديدة لتقنين خدمة العاملين في قطاع العمالة المؤقتة بناء على توجيه من رئيس الجمهورية لايجاد وسيلة لتأمينهم والتي ليست في صلب التأمينات الأجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن وبالتالي كان هناك تقصير من بعض الجهات في تحقيق مثل هذه الأماني من العمال حتى جاء القرار بالإشارة الي شهادة أمان.
وأوضح خلال مداخله هاتفية لبرنامج بلدنا أمانة الذي يقدمه خالد علوان على قناة ltc أنها تعتبر وثيقة تأمين تضمن للعامل تعويض مناسب في حالة الوفاه بقيمة تبدأمن 500 جنيه أو مضاعفتها وبحد أقصى 2500 جنيه لمدة 5 سنوات او 10 سنوات وبحسب نوع الوفاه سواء طبيعية أو بحادث ويشترك في هذه الوثيقة بعض البنوك الوطنية مثل البنك الأهلى أو القاهرة والبنك الزراعي وشركة مصر لتأمينات الحياه وسيتم التطبيق خلال فتره قريبة وبدون أي كشف طبي أو مستندات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا