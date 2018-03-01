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الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يعلن عن خطة تطويرية جديدة قريبًا
الخميس 01 مارس 2018 08:33 م
عصام الكردي جامعة اسكندرية 556
أخر الأخبار
عصام الكردي جامعة اسكندرية 556
معتز محمود
قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الاسكندرية، إن هناك خطة تطويرية للجامعة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.
وأضاف، خلال كلمته فى اجتماع لقاء نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بالإسكندرية، أنه من الضرورى أن نتكاتف جميعًا لإظهار الحقائق بصورة إيجابية، لافتًا إلى أننا فى مرحلة مهمة فى تاريخ الوطن .
وأشار الكردى إلى ضرورة أن يتم إلقاء الضوء على الجانب المضيء، لافتًا إلى أن افتتاح مدينة العلمين، اليوم، يعكس سرعة فى أداء الأعمال لم تحدث منذ سنوات.
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