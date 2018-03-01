رئيس جامعة الإسكندرية يعلن عن خطة تطويرية جديدة قريبًا

معتز محمود









قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الاسكندرية، إن هناك خطة تطويرية للجامعة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.





وأضاف، خلال كلمته فى اجتماع لقاء نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بالإسكندرية، أنه من الضرورى أن نتكاتف جميعًا لإظهار الحقائق بصورة إيجابية، لافتًا إلى أننا فى مرحلة مهمة فى تاريخ الوطن .



