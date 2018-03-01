تباين أداء البورصات العربية بصعود الدوحة وخسارة دبى

خالد بدر الدين









تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بصعود مؤشرات 4 بورصات، بنسب ضعيفة بقيادة الدوحة بفضل مشتريات من مؤسسات محلية، وهبوط 4 أخرى تصدرتها سوق دبى مع تراجع أسعار البترول بأكثر من 2% في ختام تعاملات أمس، ومع تراجع البورصات العالمية.





ذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة الدوحة تقدم بأكثر من 0.9% ليتجاوز 8730 نقطة، بعد هبوط 3.1%، أمس الأربعاء، وارتفع سعر سهم شركة أعمال 3.9% بعد أن سجلت الشركة الصناعية زيادة 8% في صافي الربح السنوي.





وزاد سعر سهم شركة فودافون قطر 2.3% وكان الأكثر تداولًا في السوق، ليحقق مكاسب لثالث جلسة على التوالي بعدما أعلنت الشركة عن نتائج مالية قوية وأنباء إيجابية بشأن الترخيص.





وارتفع مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.5% إلى 6808 نقاط، ومؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.3% ليزداد إلى 1373 نقطة، بينما كسب مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت 02% ليستقر عند 5012 نقطة.





وهوى مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 1.1% ليصل إلى 3209 نقاط، ليسجل أدنى مستوياته منذ 15 شهرًا مع هبوط سعر سهم بنك دبي الإسلامي 7.6%.





وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.1% ليستقر عند 7411 نقطة، مع تراجع أسعر أسهم 9 من 12 بنكًا مدرجًا وسجلت أسهم القطاع أداء ضعيفًا، هذا الأسبوع، لأسباب من بينها مخاوف من فرض الحكومة مدفوعات زكاة بأثر رجعي على البنوك..



