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اقتصاد وأسواق
4 جنيهات تراجعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 644
الخميس 01 مارس 2018 07:36 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 4 جنيهات، اليوم الخميس، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1306 دولارات.
وشهد عيار 21، اليوم، تراجعًا ليسجل نحو 644 جنيهًا بدلًا من 648 جنيهًا، أمس.
وسجل عيار 18 قيمة 552 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 736 جنيهًا، مقابل 740 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لتسجل 1306 دولارات، بدلًا من 1319 دولارًا.
وتراجع الجنيه الذهب نحو 29 جنيهًا، اليوم، ليسجل 5154 جنيهًا، مقابل 5185 جنيهًا، أمس.
أسعار الذهب
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