4 جنيهات تراجعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 644

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 4 جنيهات، اليوم الخميس، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1306 دولارات.





وشهد عيار 21، اليوم، تراجعًا ليسجل نحو 644 جنيهًا بدلًا من 648 جنيهًا، أمس.





وسجل عيار 18 قيمة 552 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 736 جنيهًا، مقابل 740 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لتسجل 1306 دولارات، بدلًا من 1319 دولارًا.



