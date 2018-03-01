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نقل وملاحة
تونس تبني مطارًا جديدًا بقيمة 850 مليون دولار
الخميس 01 مارس 2018 07:11 م
تونس
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تونس
رويترز
قال وزير النقل التونسي رضوان عيارة، اليومن إن تونس ستبني مطارًا جديدًا بمواصفات عالمية في محافظة بنزرت قرب العاصمة، بتكلفة تفوق ملياري دينار، في إطار سعيها لاجتذاب المزيد من المسافرين.
وتستعد تونس، هذا العام، لتوقيع اتفاقية السماوات المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، مما يرفع المنافسة بين شركات الطيران ويزيد عدد المسافرين إلى البلد الواقع في شمال أفريقيا.
وأبلغ عيارة الصحفيين: ”سيتم إنجاز مطار جديد قريب من العاصمة في ولاية بنزرت بتكلفة 2047 مليون دينار (850 مليون دولار) بمواصفات عالمية في أفق سنة 2030.. وسيتم طلب عروض لدراسة المشاريع خلال سنة 2018.
يأتي قرار إنشاء المطار الجديد، بينما تستعد البلاد لإجراء توسعة لمطار تونس قرطاج بتكلفة تبلغ حوالي 70 مليون دولار.
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