تونس تبني مطارًا جديدًا بقيمة 850 مليون دولار

رويترز





قال وزير النقل التونسي رضوان عيارة، اليومن إن تونس ستبني مطارًا جديدًا بمواصفات عالمية في محافظة بنزرت قرب العاصمة، بتكلفة تفوق ملياري دينار، في إطار سعيها لاجتذاب المزيد من المسافرين.





وتستعد تونس، هذا العام، لتوقيع اتفاقية السماوات المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، مما يرفع المنافسة بين شركات الطيران ويزيد عدد المسافرين إلى البلد الواقع في شمال أفريقيا.





وأبلغ عيارة الصحفيين: ”سيتم إنجاز مطار جديد قريب من العاصمة في ولاية بنزرت بتكلفة 2047 مليون دينار (850 مليون دولار) بمواصفات عالمية في أفق سنة 2030.. وسيتم طلب عروض لدراسة المشاريع خلال سنة 2018.



