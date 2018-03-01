11 مليون جنيه مستحقات حماية المستثمر لدى مصر المقاصة عن 2017

شركة مصر المقاصة

منى عبدالباري



كشفت القوائم المالية لشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى عن العام 2017، عن تراجع مستحقات صندوق حماية المستثمر لديها بنحو 18%، إلى 11 مليون جنيه، مقارنة بـ 13.440 مليون جنيه العام السابق.



والمبالغ المستحقة لحماية المستثمر هي تلك التي تقوم مصر المقاصة بتحصيلها لصالحه من شركات السمسرة، بحسب البيانات التي حصلت المال على نسخة منها.



وحققت مصر المقاصة خلال العام الماضي أكبر صافى ربح فى تاريخها ، بقيمة 284 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 63 %، مقارنة مع 194 مليون جنيه فى 2016.



وبلغت إجمالى إيرادات الشركة 433 مليون جنيه، مقارنة مع 306 ملايين جنيه فى 2016، ولعبت عوائد الاستثمار وأذون الخزانة دورا رئيسيا فى إجمالى النتائج، مسجلة 247.5 مليون جنيه، مقارنة مع 91.77 مليون جنيه بنهاية 2016، كما زاد صافى أرباح نشاطى الإيداع والقيد المركزى إلى 239.79 مليون جنيه، مقارنة مع 133 مليون جنيه.



يتوزع هيكل ملكية مصر المقاصة بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة %50، والبورصة المصرية 5%، والشركات العاملة بمجال الأوراق المالية - أعضاء الإيداع المركزى - بنسبة 45 %.



ويبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 184 مليون جنيه، حاليا، موزعا على 1.848 مليون سهم، بقيمة 100 جنيه للسهم الواحد، ويبلغ رأسمالها المصرح به 250 مليون جنيه.



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