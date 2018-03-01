مؤسسة البنك التجاري الدولي تتوسع بأنشطتها على مستوى الجمهورية

البنك التجاري الدولي 1

المال - خاص



في إطار التزام مؤسسة البنك التجاري الدولي بدعم المجتمع المصري وبالأخص الأطفال، شهدت المؤسسة توسعًا جغرافيًا وتنوعًا لأنشطتها ومبادرتها في العديد من المناطق الجديدة في جميع أنحاء مصر. وانطلاقًا من دورها في دعم وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال الأقل حظًا في مصر، تكرس المؤسسة جهودها لتمويل المشروعات التي تخلق قيمة طويلة الأجل وتوفر حياة اجتماعية كريمة للأطفال.



وفي هذا الصدد، تتنوع أنشطة مؤسسة البنك التجاري الدولي، ومن أحدثها مشروع تمويل علاج 400 طفل من مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي) تحت إشراف المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد بإجمالي 4,1 مليون جنيهًا مصريًا. وقامت المؤسسة أيضًا بتخصيص 6,1 مليون جنيهًا مصريًا لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج "أطفال بدون فيروس سي" التابع للجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد. ويعد مشروع (أطفال بدون فيروس سي) هو الوحيد من نوعه في مصر لمتابعة وعلاج الأطفال المصابين بفيروس سي بالمجان.



ومن المشروعات الرئيسية الأخرى الشراكة طويلة الأمد مع مستشفى عين شمس الجامعي حيث تم مؤخرًا افتتاح مختبر قسطرة الأطفال- تحت إشراف وإدارة مؤسسة يحيي عرفة الخيرية للأطفال- والذي يتم من خلاله إجراء ١٠٠ عملية شهريًا مما يساهم في خفض قائمة الانتظار بنسبة 90%.



وتضم قائمة المشروعات التي تقودها مؤسسة البنك التجاري الدولي تمويل شراء قافلة طب الأسنان المتنقلة لكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة تحت الإشراف الإداري لنادي روتاري الزمالك بإجمالي 640 ألف جنيهًا مصريًا. وقد صُممت هذه القافلة بهدف توفير علاج الاسنان مجانًا لطلاب المدارس الحكومية بالمناطق النائية بمحافظتي القاهرة والجيزة. هذا بالإضافة إلى قيام المؤسسة بشراء جهاز ثاني خاص بالأشعة المقطعية “PET-CT” بقيمة 26,9 مليون جنيهًا مصريًا لمستشفى سرطان الأطفال 57357 مما يساهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى وتقليص قوائم الانتظار، حيث يساعد ذلك الجهاز الأطباء والجراحين على تحديد الخلايا السرطانية والتخطيط لإزالتها أثناء إجرائهم للعمليات الجراحية.



وفي نطاق التوسع بصعيد مصر، قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بتنظيم 65 قافلة "6/6 لفحص العيون" بمحافظات أسوان وسوهاج والأقصر. تم خلال تلك القوافل فحص حوالي 44 ألف طالب وطالبة من 65 مدرسة ابتدائية حكومية. كما شاركت المؤسسة أيضًا في إنشاء وتجهيز وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ووحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى راعى مصر بمحافظة المنيا، وكذلك تغطية نفقات إجراء 543 عملية جراحية معقدة للعيون و61 جراحة قلب مفتوح للأطفال الأكثر احتياجاً.



إضافة إلى تنظيم المؤسسة لحملات التبرع بالدم حيث قامت بجمع 438 كيس دم خلال 15 حملة خلال العام الماضي، والتي من شأنها انقاذ حياة أكثر من 1300 شخص. ومن مبادرات المؤسسة الأخرى مبادرة "الاسكواش للجميع" حيث أطلقت المؤسسة المرحلة الثانية والتي تضمنت تنظيم عدة أيام رياضية لأطفال من جمعية الهلال الأحمر المصري استمتعوا خلالها بممارسة رياضة الاسكواش، وذلك تحت رعاية البنك التجاري الدولي-مصر بالمشاركة مع اللاعب المصري الشهير عمرو شبانة. وتهدف المبادرة إلى منح فرصة متساوية للأطفال الأقل حظًا لاكتشاف ودعم قدراتهم الرياضية.



جدير بالذكر أن مؤسسة البنك التجاري الدولي هي مؤسسة غير هادفة للربح تأسست عام 2010. ومن خلال تخصيص %1.5 من أرباح البنك التجاري الدولي سنوياً إضافة إلى تبرعات عملاء وعاملي ومساهمي البنك، تقدم المؤسسة مجهوداتها لأكثر القطاعات احتياجًا للدعم والمساعدة وهما قطاعي الصحة والتغذية للأطفال من خلال مبادرات متعددة الأوجه.

