الأهلي يطرح 600 تذكرة أونلاين لمباراة مونانا بدوري الأبطال

الاستعداد للفريق الجابوني غدًا.. والبدري يدرسه بالفيديو





تحديد موعد لقاء العودة.. وعبد الحفيظ وعدلي يسبقان البعثة





قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تم طرح عدد 600 تذكرة أونلاين لمباراة مونانا الجابوني، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقامة باستاد القاهرة الدولى، وبحضور 5 آلاف مشجع.

وأضاف أن هناك حصة مخصصة من التذاكر سيتم طرحها لأعضاء الأهلي داخل الفروع الثلاثة، وأشار المدير التنفيذي إلى أنه كان يتمنى أن يكون العدد المخصص للجماهير أكبر من ذلك، وهو مايأمل في تحقيقه خلال الفترة القادمة.

وأكد مرجان على تقدير إدارة النادي للدور الكبير لرجال الأمن وتحملهم العبء الأكبر من أجل الحفاظ على سلامة جميع أفراد المنظومة, وأعرب عن ثقة الإدارة في جماهير الأهلي الواعية وحرصها على مساندة فريقها والوقوف خلفه باعتبارها الشريك الأساسي في كافة الإنجازات.

وفى السياق ذاته، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، تدريباته في التاسعة صباح غدٍ الجمعة، على ملعب "مختار التتش"، بمقر النادى بالجزيرة، بعدما منح حسام البدري، المدير الفني للفريق، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس، بعد مباراة الداخلية أمس التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وحصل البدري، على عدد من شرائط الفيديو الخاصة بفريق مونانا الجابوني، إضافة إلى تقرير مفصل عن أبرز إحصائيات الفريق خلال المرحلة الماضية، لتحديد عناصر الفوة والضعف بين صفوفه، ورغم حصول الفريق على راحة سلبية اليوم الخميس، إلا إن البدري استغل هذه الفترة لمتابعة أكبر عدد من الفيديوهات لفريق مونانا الجابوني للوقوف على عناصر القوة والضعف به،

ويسافر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، برفقة سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، للجابون قبل بعثة الفريق بـ48 ساعة؛ من أجل الترتيب لاستقبال الفريق والإطمئنان على الترتيبات الخاصة بالإقامة والإنتقالات وملاعب التدريب، حيث يسافر الأهلي إلى الجابون فجر يوم 14 لمواجهة مونانا يوم 17 الشهر ذاته في إياب دور الـ32 للتشامبيونزليج الأفريقى.

وحدد الجهاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حدد فجر يوم 14 مارس الجاري موعداً للسفر إلى الجابون لمواجهة فريق مونانا يوم 17 الشهر ذاته في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي قد حدد يوم 6 مارس الجاري موعداً لمباراة الذهاب، حيث ستُقام المباراة باستاد القاهرة في السابعة مساءً بحضور خمسة آلاف مُشجع حصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضورهم المباراة.



