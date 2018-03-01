برلماني: السيسي لديه تصور كامل لحل مشكلة السكان

ياسمين فواز





قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان إن القيادة السياسية الحالية لديها منهج وتصور للتعامل مع أزمة الكثافة السكانية من خلال التوجه للمدن الجديدة، ومواجهة النمو العشوائي غير المخطط في مصر، مؤكدا أن المدن الجديدة هي أساس بناء الدولة الحديثة.





وأكد عبد العزيز أن ما قام به الرئيس السيسي خلال الأربع سنوات الماضية عمل غير مسبوق، لافتا إلى أن مدينة العلمين الجديدة هي أحدث مدن الجيل الرابع جنوب البحر المتوسط وأرقاها فهي مبنية على 48 ألف فدان، وهي ذات مقصد سياحي على البحر المتوسط بطول 14 كيلو على الشاطئ، بجانب أكبر بحيرات صناعية، كما أنها مقصد تعليمي تكنولوجي، وتشمل أكبر قطاع صناعي تحويلي، إلى جانب أكبر منطقة زراعية، وأحدث القطاعات قطاع مدينة الفنون على 190 فدانا.



وأوضح عبد العزيز أن الدولة تهدف من إنشاء المدن الجديدة والمستدامة خلخلة المدن القديمة وتقليل كثافتها وإعادة توزيع الخريطة السكانية بشكل عام، مضيفا أن أحد أهم رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مدينة العلمين الجديدة اليوم تأكيده على أهمية المدن الجديدة لمقابلة النمو العشوائي، وهو الأمر الذي يؤكد على حرص القيادة السياسية على حل مشكلة العشوائيات وإداركها الكامل لطرق حلها ووضع حلول جذرية لها عن طريق إنشاء مدن جديدة تمتص الزيادة السكانية.





وفى سياق متصل أكد عبد العزيز أن أحد المحاور المهمة التى تعمل عليها الدولة فى ملف الإسكان والأراضى، هو إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن هذا المحور سيكون له دور فعال فى المساعدة فى استغلال هذه الأراضى واستثمارها ضمن خطة المدن الجديدة، أو فى غيرها من الاستثمارات .





وأكد وكيل لجنة الإسكان إلى أن الرئيس السيسى لم يتهاون فى القضاء على فساد التعدى على أراضى الدولة ومواجهته منذ بداية حملة الإزالة وحتى الآن.









وأكد أن الرئيس السيسى يتابع بنفسه تطورات هذا الملف، وهذا يكفى لاستمرار نجاح حملات إزالة التعديات أيا كان المسئول عنها.