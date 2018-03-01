بلاغ ضد مراسلة BBC العربية يتهمها بنشر أخبار كاذبة

معتز محمود



تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المستشار ناصر الدهشان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الأسكندرية ضد المدعوة أورلا جرين مراسلة قناة بى بى سى العربية، وقيد البلاغ تحت رقم 1534 لسنة 2018 واتهمها فيه بنشر أخبار كاذبة.



ونص محمود أنه، بتاريخ 25 فبراير 2018، ومن خلال برنامج تليفزيوني ملفق بثته قناة BBC العربية تقرير عن طريق مراسلتها فى القاهرة المقدم ضدها البلاغ أورلا جرين عن واقعة اختفاء فتاة قسريا تدعى زبيدة إبراهيم محمود، وقد ثبت كذب ما بثته القناة عبر مراسلتها.



وأضاف طارق محمود في بلاغه أن الهدف من اذاعة هذا التقرير هو تشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها أمام المجتمع الدولى، وكذا بغرض تكدير السلم والأمن الاجتماعى وزعزعة الاستقرار الداخلى فى البلاد من وراء إذاعة تلك التقارير المشوهة وإجراء مقابلات مع أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الارهابية، بغرض نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية من خلال هذا التقرير.



والتى أعدته واجرته المقدم ضدها البلاغ مع احدى السيدات الىى قررت انها والده المدعوه زبيده وانها مختطفه قسريا وان المسؤل عن اختفاءها وزاره الداخليه المصريه الا انه قد ثبت كذب ما ادعته تلك السيده وان ما ذكرته ملفق وانه تم الاتفاق بينها وبين المقدم ضدها البلاغ اورلا جرين على بث تلك الاكلاذيب لشويه صوره الدوله المصريه ومؤسساتها بنشر اخبار كاذبه هدفها نشر الفوضي والإضطرابات في البلاد وزعزعه الإستقرار والأمن الداخلي وهي الجرائم المجرمة بموجب نص المادة 188من قانون العقوبات وبالاضافة الي نصوص المواد 77 (أ) (ب) (ج) (د) (ه) من ذات القانون.



وطالب محمود في بلاغه بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم. واستدعاء المقدم ضدها البلاغ اورلا جرين لمواجهتها بالاتهامات الموجهه اليها وبالوقائع الوارده بصدر هذا البلاغ ووضع المقدم ضدها البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معها. وترحيلها خارج البلاد بإعتبارها شخص غير مرغوب في وجوده على الأراضي المصرية لارتكابها جرائم نشر اخبار كاذبه هدفها نشر الفوضي والإضطرابات في البلاد وزعزعه الإستقرار والأمن الداخلي.