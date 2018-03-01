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بنـــوك
بروتوكول تعاون بين الأهلي المصري ومصر الخير لتنمية الشباب
الخميس 01 مارس 2018 04:42 م
بروتوكول تعاون بين الأهلي المصري ومصر الخير لتنمية الشباب
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بروتوكول تعاون بين الأهلي المصري ومصر الخير لتنمية الشباب
سيد بدر:
وقع البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير وشركة ويل سبرنج لتنمية وتطوير الأسرة والشباب بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تنفيذ أنشطة رياضية وإظهار القيم، وذلك لطلاب المدارس التي قام البنك الأهلي المصري بتطويرها، بهدف بناء شخصية النشء من طلاب المدارس وإبراز القيم النبيلة لديهم وتوطيد الروابط الأسرية وتعزيز مبدأ العمل الجماعي.
ومن جانبها، أفادت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي أن بروتوكول التعاون يأتي انطلاقًا من دور البنك المتنامي في دعم كل مجالات المسئولية المجتمعية وعلى رأسها التعليم، حيث إنه قد سبق أن قام البنك الأهلي بتطوير هذه المدارس إنشائياً وتجهيزها بما يلزمها من أدوات وأثاث ووسائل تعليمية، ولم يكتف بذلك فحسب بل امتد دوره لتطوير العنصر البشري الذي يعد محور تطوير العملية التعليمية، حيث يعتمد برنامج التعاون على تدريب الشباب من طلبة الجامعات على كيفية التعامل مع طلاب المدارس من خلال أحدث الوسائل التعليمية والتربوية، والتي تعتمد بشكل أساسي علي اللعب والتنافس وبث روح العمل الجماعي والمشاركة بين النشء.
وأضافت أن البروتوكول يستهدف طلاب المدارس التي قام البنك بتطويرها وعددهم 13203 طلاب في 24 مدرسة في جميع أنحاء الجمهورية في المرحلتين الابتدائية والاعدادية، مؤكدة أن التعاون مع شركة ويل سبرنج سيمتد، ليشمل تدعيم مبدأ الشمول المالي الذي ينتهجه البنك المركزي المصري من خلال توعية طلبة المدارس التي يشملها البروتوكول بمنتجات وخدمات البنك وبمبادئ المنظومة المصرفية حرصًا من البنك على تنشئة جيل على دراية وقدرة علي التعامل مع الجهاز المصرفي.
وأعرب ماجد فوزي رئيس شركة ويل سبرنج لتنمية وتطوير الأسرة والشباب عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي ومؤسسة مصر الخير وذلك لتحقيق أهداف الشركة من خلال الوصول الي أكبر قاعدة ممكنة من الأطفال والشباب وتقديم الأنشطة التدريبية والتربوية لهم إضافة الي الاهتمام بالجانب الترفيهي الهادف والذي يؤدي الي الرقي بسلوك الأطفال وتنشئتهم بصورة سوية وزرع القيم والاخلاق الحميدة في نفوسهم وتزكية روح الانتماء لديهم.
مضيفا ان أهداف الشركة لا تقتصر علي تدريب الاطفال والشباب وانما أيضا تمتد الي تصميم معسكرات وبرامج تدريبية خاصة بالآباء والأمهات مؤكدا أن الشركة تعمل منذ سبع سنوات علي تنمية قدرات الأطفال حيث بدأت بالعمل مع الأطفال في المدارس الخاصة ، ثم بعد ذلك في المدارس الحكومية وكانت البداية مع المدارس الحكومية عام 2015 حيث استهدفت الشركة المناطق العشوائية.
كما صرحت الأستاذة دينا حتحوت رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير أن التعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير وشركة ويل سبرنج هو استمرارا لاهتمام المؤسسات الثلاثة بتنشئة جيل جديد قادر علي بناء شخصيته المستقلة وتعزيز قيمه الحميدة وتحمل مسئوليته تجاه نفسه وأسرته ووطنه بما يدفع المجتمع نحو مزيد من التقدم.
وأوضحت حتحوت أن مؤسسة مصر الخير تهتم بتنمية الإنسان بوجه عام ويعتبر قطاع مناحي الحياة من أهم قطاعات العمل داخل المؤسسة وأحد أهم أهدافه الرئيسية إعادة زرع القيم والمبادىء التي كانت تعتبر من السمات الأساسية للمجتمع المصري وسط أقرانه وبدأت في الإندثار ولابد أن يتم تكاتف جميع الهيئات والأفراد لتشجيع عودة الإهتمام بالقيم والمبادىء بين أفراد الشعب المصري لأننا في حاجة ماسة لاستعادة والحفاظ على القيم الأخلاقية الاساسية في المجتمع.
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