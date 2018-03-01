300 مليون جنيه إيرادات متوقعة لشركة المستودعات العامة

شركة المستودعات العامة

المال - خاص:



عقدت الجمعية العامة لشركة المستودعات العامة المصرية، "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري"، وإحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام" لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالي 2018/2019، برئاسة اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف، رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.



وتقدمت الشركة بخطط مالية واستثمارية طموحة تستهدف تحقيقها خلال العام المقبل، وقد تمت مناقشة الموازنة التقديرية من أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة، وفى حضور الأعضاء ومراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات، وتم اعتماد هذه الموازنة فى تلك الاجتماعات بنحو 300 مليون جنيه إيرادات مقابل 280 مليون جنيه متوقعة لعام 2017/2018، كما تستهدف صافى ربح بمبلغ 85 مليون جنيه، مقابل 75 مليون جنيه متوقعة، لعام 2017/ 2018 بنسبة نمو 13.3%.



وتستهدف شركة المستودعات العامة المصرية خططًا استثمارية بمبلغ 13.2 مليون جنيه، وذلك لرفع كفاءة المخازن والساحات بالملاحق الخارجية (النهضة / مرغم)، مما يمثله من أهمية كبيرة من حيث التوسع الأفقى خارج المنطقة الجمركية والعمل على تطويرها على أحدث التصميمات العالمية لتنافس الإيداعات الجمركية المثيلة.