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رياضة
مرتضى منصور: حل أزمة حسابات الزمالك خلال 48 ساعة
الخميس 01 مارس 2018 04:18 م
مرتضى منصور
أخر الأخبار
مرتضى منصور
علي المصري
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه حرص اليوم الخميس، على الإشراف بنفسه على سير حركة العمل بصورة طبيعية بخزينة النادي.
وشدد رئيس الزمالك على أنه تأكد من صرف الرواتب وقبض الموظفين وكذلك استلام تسديد الاشتراكات بالنادي وأن الأمور تسير بصورة طبيعية وعلى خير ما يرام.
ووجه مرتضى منصور رسالة لرئيس نيابة الأموال العامة مؤكداً بأنه مع الاحترام الكامل لرجال النيابة والقضاء إلا أن اللائحة الخاصة بالنادي تؤكد أن الإشراف على أي أمور مالية بالنادي تخص الجهة الإدارية فقط وليس أي جهة أخرى.
وأضاف: "في حالة اكتشاف ملاحظات من الجهة الإدارية وقتها يتم الاستعانة بالنيابة العامة والتي الأولى بها أن تحقق مع مجلس ممدوح عباس الذي أهدر مليار جنيه أموال عامة على النادي وليس التحقيق مع مجلس وفر 200 مليون جنيه في خزينة القلعة البيضاء".
وتابع: "مجلس الإدارة سيذهب يوم السبت القادم لمجلس القضاء الأعلى والنائب العام لتقديم شكوى ضد ممدوح عباس الذي ينشر على صفحته وبوسائل الإعلام قرارات وأحكام الجهات المسئولة قبل 48 ساعة من صدورها".
واختتم رئيس الزمالك تصريحاته مؤكداً بأنه اجتمع خلال الـ48 ساعة الأخيرة مع مسئولين كبار بالدولة وحصل على وعد بحل أزمة حسابات النادي ووجه الشكر لهم وللأمن الوطني والرقابة الإدارية لتفهمهم لظروف نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.
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