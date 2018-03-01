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طاقة
الملا: أرامكو تورد البترول لمحطات التكرير حتى يونيو
الخميس 01 مارس 2018 04:00 م
أرامكو السعودية
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أرامكو السعودية
خالد بدر الدين
أعلن وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الخميس أنه تم الاتفاق مع شركة أرامكو السعودية على توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة 6 أشهر بدءا من يناير الماضي.
وذكرت وكالة رويترز أن شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة وردت الخام للمصافي المصرية في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، ولكن بشكل تجريبي.
وأضاف الوزير لوكالة رويترز إن شركة أرامكو ستورد 500 ألف برميل شهريا من النفط الخام في الفترة من يناير وحتي يونيو من العام الحالى لكنه لم يذكر تفاصيل مالية.
وكانت السعودية قد اتفقت في أبريل 2016 على تزويد مصر بحوالى 700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات.
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