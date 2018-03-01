إسرائيل تلوح بغزو لبنان واغتيال نصر الله

حسن نصر الله

عادل عبد الجواد:



قال قائد سلاح البر في الجيش الإسرائيلي "كوبي براك"، إن الاجتياح البري في المواجهة المقبلة مع حزب الله، سيكون أوسع وأسرع وأعمق، علي حد قوله.



ونقل موقع "هامكور" الإسرائيلي عن ضباط ومسئولين بالجيش الإسرائيلي قولهم، إن المواجهة المقبلة مع حزب الله ستشمل زحف قوات برية إلى الأراضي اللبنانية، واغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، سيكون نقطة الحسم في المعركة، مشددين على أن فرص نشوب حرب في العام الراهن ازدادت.



وأعرب ضابط كبير في القوات البرية الإسرائيلية، عن ثقته فى أن المستوى السياسي لبلاده سيعطي الضوء الأخضر للقوات البرية للدخول إلى لبنان في المواجهة المقبلة، وأضاف أن تقديرات الجيش هي أن "حزب الله" سيطلق نحو 1000 صاروخ في اليوم نحو إسرائيل، مما سيدفع السياسيين على المصادقة على دخول القوات البرية إلى المعركة، مشددا على أن الجيش مستعد لهذا السيناريو.



وأوضح الضباط لموقع "هامكور" أن الجيش سيعتمد في المواجهة المقبلة على معدات ذات مقدرة على قيادة ذاتية، مثل حافلات الإمدادات التي ستصل إلى الجنود في العمق اللبناني، والتي لن يقودها جنود، وكذلك مركبات نقل الأسلحة ومركبات هندسية تعمل بتكنولوجيا التحكم من بعد.



وأضاف المسئولون العسكريون أن استخدام الطائرات من دون طيار ستزداد في الحرب المقبلة، وستكون هذه الطائرات بأحجام مختلفة وتقوم بمهمات متنوعة بدءا بنقل إمدادات، مرورا بإخلاء جرحى وانتهاء باستهداف مواقع بدقة بارعة. حسبما أفاد الموقع.