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عقـــارات
الدالي يناقش المعوقات أمام المشروعات بالمنطقة الصناعية بأبورواش
الخميس 01 مارس 2018 01:49 م
كمال الدالى محافظ الجيزة
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بدور إبراهيم
عقد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، اجتماع الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية بمنطقة أبو رواش، لمناقشة المعوقات التى تعترض تنفيذ المشروعات والعمل على إزالتها وطلبات تقنين الأوضاع للشركات والمصانع.
وأكد الدالي أن المحافظة تسعى إلى تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين، لإضافة أنشطة جديدة بالمنطقة وتوفير فرص عمل للشباب.
وعقد المحافظ اجتماع الجهاز التنفيذى لسوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر، إضافة إلى مشروع المحاجر.
وأكد على دعم المحافظة للمشروعات الخاصة وزياده إيراداتها للأنفاق على المشروعات الخدمية وتنمية الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم المحافظ الاجتماعات بعقد اجتماع مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات، استعرض خلاله موقف المتقدمين لحجز الجبانات الجاهزة التى تم طرحها للمواطنين بـ9602 جبانة، وتخصيص عدد 9365 حتى الآن.
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