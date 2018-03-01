جامعة القاهرة تحيل واقعة حرق أوراق ومستندات للنيابة

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

المال - خاص



أحال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، واقعة حرق بعض أوراق ومستندات بالمبني الإداري 2 التابع لجامعة القاهرة بشارع ثروت صباح اليوم الخميس 1 مارس، إلى النيابة العامة، وذلك، فور إبلاغه، بالواقعة.



وقامت النيابة بدورها بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة ملابسات حرق بعض الأوراق والدوافع المتعلقة به.



وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أحال منذ توليه المنصب في أول أغسطس عدداً كبيراً من الموظفين إلى التحقيق فى وقائع فساد مختلفة، كما أصدر قراراً بإيقاف مديرة الموازنة والحسابات بجامعة القاهرة عن العمل، وإحالتها للتحقيق، بعد ضبطها خلال محاولة تهريب بعض المستندات من الإدارة، إلي جانب إعفاء مدير الصناديق الخاصة من منصبه وإيقافه عن العمل.



يشار إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أصدر منذ توليه رئاسة الجامعة، توجيهات لإدارة التفتيش بالجامعة بالقيام بدورها في متابعة أعمال الإدارات من الجوانب المالية والإدارية والإبلاغ بأى مخالفات أو فساد، في إطار إستراتيجية الجامعة لمكافحة كل أشكال الفساد.



يذكر أن واقعة شبيهة حدثت بنفس المبنى منذ ثلاث سنوات.