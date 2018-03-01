نمو

مصطفى طلعت



كشفت القوائم المالية المستقلة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن نمو أرباحها إلى 943.2 مليون جنيه خلال عام 2017 -المنتهي في ديسمبر الماضي- مقابل أرباح بلغت 738.7 مليون جنيه في 2016، وبارتفاع قدره 28%.



وقالت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة -اليوم الخميس- إن الإيرادات ارتفعت خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 2.11 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه في 2016.



جدير بالذكر أن الشركة حققت أرباحًا مجمعة بلغت 943.2 مليون جنيه، خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 738.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.