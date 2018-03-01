EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
نمو أرباح مدينة نصر للإسكان 28% خلال 2017
الخميس 01 مارس 2018 01:05 م
أرباح
أخر الأخبار
نمو
مصطفى طلعت
كشفت القوائم المالية المستقلة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن نمو أرباحها إلى 943.2 مليون جنيه خلال عام 2017 -المنتهي في ديسمبر الماضي- مقابل أرباح بلغت 738.7 مليون جنيه في 2016، وبارتفاع قدره 28%.
وقالت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة -اليوم الخميس- إن الإيرادات ارتفعت خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 2.11 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه في 2016.
جدير بالذكر أن الشركة حققت أرباحًا مجمعة بلغت 943.2 مليون جنيه، خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 738.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
مدينة نصر للاسكان والتعمير
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا