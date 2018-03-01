أول تعليق من السيسي على حادث قطار البحيرة: نحتاج 250 مليار جنيه

السيسي 788



أحمد صبرى



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مرفق السكة الحديد يحتاج إلى 250 مليار جنيه لإصلاحه بشكل يقدم خدمة لائقة للمواطن ويمنع حوادث القطارات، موضحا أن ذلك لن يكون إلا بتوفير الأموال اللازمة.



وأضاف فى كلمته خلال افتتاح مدينة العلمين الجديدة أن سبب حادث قطار البحيرة أمس والذى أودى بحياة 12 شخصا، كان توقف قطار بضائع بجانب قطار الركاب، وأثناء تغير قطار الركاب التحويلة لدخوله فى الخط المجاور عبرت كل من الـ3 عربات الأولى بسلام إلا أنه فى خلال عبور العربة الرابعة اصطدم قطار الضائع بها أثناء سيره، وهو ما أدى إلى الحادث.



وأكد أن الحادث سببه خطأ فى الإشارات الكهربية والتى تعطى الأمر للقطار بالسير وليس خطا يدويا وهو ما يجعل من الضرورى تطوير منظومة الإشارات.