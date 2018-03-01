السيسى: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى

السيسى بالعاشر من رمضان

السيسي يطالب الإعلام بالتصدى للإساءة ضد الجيش والشرطة



أحمد صبرى



طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعلام بالتصدى للإساءة ضد الجيش والشرطة معتبرا أن من يفعل ذلك يدخل ضمن " الخيانة العظمى قائلا: " لاتسمحوا بالإساءة لهم لأنهم ضحوا كتير ".



وأضاف فى كلمته خلال افتتاح مدينة العلمين الجديدة، أن ما فعلته القوات المسلحة والشرطة خلال الـ 7سنوات الماضية لا يمكن تخيله مضيفا: ربنا بس اللى يعلم كم اللى استحملوه فى الفترة ده وحجم التضحيات اللى قدموها علشان الأمن.











