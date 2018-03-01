EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
السيسى: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
الخميس 01 مارس 2018 12:56 م
السيسى بالعاشر من رمضان
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
السيسى: نفسي الاحتياطى الأجنبى يصل 350 مليار دولار
السيسى: ضخ 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الشبابية
السيسى: لا زيادة فى سعر تذكرة المترو ورفع الدعم يرفع سعرها إلى 9جنيهات
السيسى بالعاشر من رمضان
السيسي يطالب الإعلام بالتصدى للإساءة ضد الجيش والشرطة
أحمد صبرى
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعلام بالتصدى للإساءة ضد الجيش والشرطة معتبرا أن من يفعل ذلك يدخل ضمن " الخيانة العظمى قائلا: " لاتسمحوا بالإساءة لهم لأنهم ضحوا كتير ".
وأضاف فى كلمته خلال افتتاح مدينة العلمين الجديدة، أن ما فعلته القوات المسلحة والشرطة خلال الـ 7سنوات الماضية لا يمكن تخيله مضيفا: ربنا بس اللى يعلم كم اللى استحملوه فى الفترة ده وحجم التضحيات اللى قدموها علشان الأمن.
السيسي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا