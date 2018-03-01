الإسكان: زيادة الوحدات المطروحة بمشروع نزهة التجمع الثالث

إلى 600 بدلا من 540





بدور إبراهيم

أكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب التمويل الاقتصادى بالوزارة، أنه نظرا للإقبال على سحب كراسات شروع مشروع نزهة التجمع الثالث ( منطقة المستقبل 3 ) بالقاهرة الجديدة، الذي يقوم حساب تمويل الاسكان الاقتصادي بوزارة الاسكان بتنفيذه، فقد تم تكثيف العمل بالمشروع وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ باقي الوحدات، وذلك للانتهاء من تنفيذ كافة وحداته خلال العام الجاري، وتم زيادة عدد وحدات المشروع الي (600 وحدة ) بدلاً من ( 540 وحدة ) حيث سبق الاعلان عن بدء طرح (540 وحدة ) من المشروع بجريدتي أخبار اليوم بتاريخ 17/2/2018 ، والأهرام بتاريخ 18/2/2018.

وأشارت إلى أن الوحدات السكنية المطروحة نصف تشطيب وتتضمن شروط الحجز والاشتراطات العامة، ما يلي: أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً في نهاية فترة الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة (الزوج والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة من الوحدات المعروضة، ولم يسبق للمتقدم للحجز أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة) الحصول على قطعة أرض "إسكان اجتماعي" أو وحدة سكنية بمشروعات "الإسكان الاجتماعي" أو "دار مصر" أو "سكن مصر"، وفي حالة مخالفة ذلك يتم استبعادهم، وإلغاء الحجز / التخصيص مع تطبيق قواعد الإلغاء، مشيرة إلى أنه يتم تخصيص نسبة حتى 5% من إجمالي الوحدات المعروضة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتُخصص من وحدات الدور الأرضي فقط، على أن يلتزم المتقدم للحجز بتقديم شهادة تأهيل مهني حديثة ومعتمدة من المجلس القومي للإعاقة.

وفيما يتعلق بأسلوب الحجز وتحديد المقبولين والتخصيص بالقرعة العلنية، أشارت رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي إلى أنه يتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وسداد جدية الحجز اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/3/2018 وحتى يوم الخميس الموافق 15/3/2018، لدى فروع بنك التعمير والإسكان التالية: (التجمع الخامس – عمارة 114 خلف مبنى الجهاز، القطامية – عمارة (1، 2) شركة النيل أمام قسم شرطة القطامية، المقطم – قطعة 6019 تقسيم ج بنوك 2 شياخة المقطم، مصر الجديدة – عمارة (7، 8) عمارات مصر للتعمير بمساكن شيراتون، المعادي – (3، 4) د/5 شارع اللاسلكي، المانسترلي – برج 7 أبراج المانسترلي بشارع البحر الأعظم أمام القرية الفرعونية بالجيزة، الهرم – عمارات جاردينيا الهرم بمحطة اسباتس في شارع الهرم، الحي المتميز – المجاورة الثانية عمارة (22، 23) بمدينة 6 أكتوبر)، وذلك خلال أيام العمل الرسمية للبنك من الساعة 3 وحتى 5 مساءً، ويتم استيفاء استمارة البيانات قبل تقديمها بكل دقة من خلال البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وتحديد الرغبات طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بكراسة الشروط، مع ضرورة التأكيد على استيفاء وتحديد البيانات التالية بالاستمارة (الدور – مسلسل الدور – المساحة، البيانات الشخصية لمقدم الطلب (الزوج /الزوجة) طبقاً لحالة المتقدم)، ولن يلتفت إلى استمارة الحجز المقدمة غير المستوفاة لأحد البيانات المطلوبة بالاستمارة، أو كتابة بيانات خاطئة أو غير متوافقة طبقاً للمحدد.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم: يتم تقديم استمارة البيانات خلال الفترة المحددة بعد استيفائها مرفقاً بها صورة تحقيق الشخصية (الرقم القومي "سارية المفعول")، وصورة بطاقة الرقم القومي (الزوج / الزوجة "سارية المفعول")، وشهادة تأهيل مهني حديثة ومعتمدة من المجلس القومي للإعاقة (بالنسبة للمعاقين)، مع سداد مبلغ جدية الحجز المطلوب طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، مشيرة إلى أن التقدم للحجز يكون شخصياً أو بتوكيل خاص يجيز للوكيل حق التقدم للحجز والسداد والتوقيع على المستندات المطلوبة وحضور القرعة العلنية.

وأوضحت أنه يتم تحديد المقبولين من المتقدمين للحجز وتخصيص الوحدات لهم بكل رغبة عن طريق القرعة اليدوية العلنية، وبعدد الوحدات المطروحة والموضحة ببيان الوحدات المرفق بكراسة الشروط، وطبقاً للأسلوب الذي يتم تحديده لإجراء القرعة في ضوء عدد المتقدمين للحجز ورغباتهم وعدد الوحدات المطروحة، مضيفة أنه سيتم الإعلان لاحقاً بالجرائد القومية (بعد انتهاء فترة التقدم للحجز) عن موعد ومكان إجراء القرعة، وأسلوب ومواعيد إجرائها في ضوء عدد المتقدمين للحجز، ويتم إجراء القرعة يدوياً وعلنياً بحضور مسئولي حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، وبنك التعمير والإسكان، وممثلي الجهات الرقابية، والمتقدمين للحجز، ويعتبر التخصيص طبقاً لأسلوب القرعة العلنية نهائياً ولا يتم تعديله.

وبخصوص الشروط العقارية، قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة: التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير أو التصرف فى الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بعد سداد كامل الثمن، وبعد الرجوع لحساب تمويل الإسكان الاقتصادي (الجهة المالكة)، وبموافقة كتابية منه طبقاً للقواعد، وبعد سداد المصروفات المقررة لذلك، مشيرة إلى أنه يتم إلغاء التخصيص / التعاقد، فى حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو بنود كراسة الشروط، وعدم التعاقد أو استلام الوحدة في الموعد المحدد للاستلام، أو بناءً على طلب المُخصص له الوحدة، أو عدم قيام المتقدم للحجز والمُخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ20% من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى 2% من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، وذلك في خلال المهلة الممنوحة للسداد (شهرين من تاريخ إجراء القرعة)، أو عدم سداد قسطين متتاليين من أقساط ثمن الوحدة طبقاً لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة قبل سداد كامل الثمن وبدون موافقة مسبقة من حساب تمويل الإسكان الاقتصادي ( الجهة المالكة)، أو استخدام الوحدة في أي نشاط مخالف للنشاط السكني، وفي حالة توافر أي من الحالات السابقة فيتم إلغاء (التخصيص / التعاقد) فوراً، ودون اتخاذ أية إجراءات قانونية، وتعتبر الوحدة ملغاة من تاريخ إنذاره، ويعتبر استمراره بالعين بعد إنذاره كيد غاصب للوحدة، ويتم خصم 2 % من إجمالي قيمة الوحدة كمصاريف إدارية في حالة إلغاء (التخصيص / التعاقد) قبل الاستلام، أما بعد الاستلام فيتم بالإضافة إلي ما سبق خصم مقابل انتفاع قدره 7 % سنوياً من قيمة الوحدة، اعتباراً من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ إعادة تسليمها، ويتم خصمها من المبالغ المسددة من العميل مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم كفايتها.

وبالنسبة لأسلوب السداد، أشارت وكيل أول وزارة إلى أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 50 ألف جنيه، عند التقدم للحجز لدى فروع بنك التعمير والإسكان، ويتم الدفع بإحدى الوسائل التالية: السداد نقدا، أو بشيك معتمد أو مصرفي باسم / حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، أو تحويل مصرفي بالسويفت أو الـACH، لحساب بنك التعمير والإسكان، سويفت كود (HDBKEGCAXXX - حساب رقم EGP1771100010001)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعياً - رقم بطاقة الرقم القومي (14رقماً)، وفي حالة رسو القرعة، يتم استكمال سداد جدية الحجز إلى 20 % من إجمالي قيمة الوحدة المخصصة، بالإضافة إلى 2% من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية للوحدات المطروحة، وذلك دون إخطار أو انذار، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 80 % من إجمالي الثمن وفقاً لأحد البديلين، الأول: السداد على 5 سنوات بدون فوائد، حيث يتم السداد على أقساط نصف سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد، بعدد (10) أقساط، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويلتزم العميل المخصص له الوحدة بتقديم 10 شيكات بنكية بقيمة القسط المستحق وتاريخ استحقاقه ويتم تقديمها لبنك التعمير والإسكان، أما الثاني، وهو السداد بنظام التمويل العقاري، حيث يتم سداد على أقساط نصف سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد بعدد (10) أقساط، يستحق القسط الأول منها بعد ستة أشهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية لحين الحصول على موافقة جهة التمويل من البنوك والشركات المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقرارات البنك المركزي في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدى البنوك والشركات المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح.​



