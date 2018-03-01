السيسي يوجه بالانتهاء من 4 مدن جديدة بالصعيد.. نهاية العام المقبل

عبد الفتاح السيسي

أحمد صبرى



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، بالانتهاء من إنشاء 4 مدن جديدة بالصعيد بنهاية عام 2019، بمحافظات قنا وسوهاج وأسوان وأسيوط.



وشدد السيسي، فى كلمته خلال افتتاح مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، على الانتهاء من الطرق فى تلك المحافظات التى تربط بين المدن الجديدة والطرق السريعة والكبارى، التى سيتم تنفيذها فوق نهر النيل لربط المحافظات بجميع مدنها.