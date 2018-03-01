الكهرباء توقع عقد محطة محولات شرق سوهاج بقيمة 653 مليون جنيه

محطتى محولات

عمر سالم



شهد المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، توقيع العقد الخاص بمناقصة محطة محولات شرق سوهاج جهد 500/220/66/22 كيلوفولت، بمهمات جهد 500 & 220 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز "GIS" ومهمات جهد 66 & 22 كيلوفولت من النوع التقليدي.



وفاز بالمشروع الكونسورتيوم المكون من شركات (الخرافى ـNHVS-TAIKAI أ وذلك بنظام تسليم المفتاح).



وأوضح جمال أن الغرض من المشروع تفريغ الطاقة المولدة من محطة بنى سويف، وغرب البرلس بمنطقة كهرباء مصر العليا.



وأوضح جمال أن القيمة الإجمالية للتعاقد تصل إلى 653 مليون جنيه، والتمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهراً تبدأ من تاريخ التعاقد.