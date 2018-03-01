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سيـــاســة
السيسي : دعيت ربنا يدينى 100 مليار دولار علشان أعيش الناس المحتاجة
الخميس 01 مارس 2018 12:13 م
عبد الفتاح السيسي
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عبد الفتاح السيسي
أحمد صبرى:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إنه كان يتمنى فى طفولته أثناء مروره بالأماكن الفقيرة أن يمنحه الله 100 مليار دولار، لتوفير أماكن لائقة لهم قائلا : " كنت بدعى ربنا يدينى مية مليار دولار علشان أعيش الناس ده وربنا أهو مكنى وبقيت رئيس وهسكن مليون مواطن فى نص العام الحالى" .
وأضاف - فى كلمته خلال افتتاح مدينة العلمين الجديدة - أنه اتفق مع وزير الإسكان على فرش الوحدات السكنية لغير القادرين، بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدنى قائلا : "احنا عايشين علشان ندى الناس ده" .
السيسي
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