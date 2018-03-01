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بنـــوك
مصادر ترجح إطلاق السيسي شهادة أمان.. اليوم
الخميس 01 مارس 2018 12:07 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
سيد بدر
رجحت مصادر مصرفية مطلعة، أن يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، شهادة أمان التي تستهدف التأمين على العمالة الحرة.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن رئيسي بنكي الأهلي ومصر يتواجدان في زيارة الرئيس اليوم لافتتاح مدينة العلمين الجديدة لإطلاق الشهادة.
وطالب السيسي في الأيام الماضية بضرورة التأمين على العمالة الحرة، ما تبعه الإعلام عن شهادة جديدة من قبل البنوك الحكومية وشركة مصر التأمين.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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