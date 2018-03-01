طارق عبد الرحمن: بالم هيلز تطلق مشروعى واحة أكتوبر والإسكندرية

بالم هيلز للاستثمار العقارى

❏ توريق «600 - 700» مليون جنيه لسداد القروض

❏ «فاروس» تحدد 5 جنيهات قيمة عادلة للسهم مع زيادة الوزن النسبي



مصطفى طلعت



تخطط شركة بالم هيلز للتعمير، لإطلاق مشروعين جديدين، خلال العام الجارى، الأول واحة أكتوبر، على مساحة 300 فدان غرب القاهرة، والثانى عمرانى متكامل فى مدينة الإسكندرية على مساحة 135 فدانًا.



أكد طارق عبدالرحمن، الرئيس التنفيذى للشركة، فى تصريح لـ«المال»، أنه من المقرر البدء فى عملية تطوير وبيع وتسويق المرحلة الأولى من مشروع واحة أكتوبر المقام على مساحة 300 فدان بمنطقة غرب القاهرة خلال شهر أبريل.



أشار إلى أن المشروع يقام بنظام مشاركة الإيرادات مع هيئة المجتمعات العمرانية، تحصل بموجبه الأخيرة على %26 من الإيردات بالإضافة إلى حصة عينية من وحدات المشروع مقابل الأرض وإمداد المرافق، فيما تحصل الشركة على %74 مقابل أعمال الإدارة والتسويق والتطوير.



مشروع واحة أكتوبر تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى 2015، عبارة عن مدينة سكنية متكاملة تحتوى على شقق ووحدات مستقلة تكملها مجموعة كبيرة من المرافق والخدمات التجارية والتعليمية والترفيهية، ومن المتوقع أن يضم 40 ألف وحدة سكنية، ووحدات تجارية وخدمات، بتكلفة استثمارية تقدر 150 مليار جنيه.



أكد الرئيس التنفيذى أن شركته تعتزم بدء عملية تطوير وتسويق مشروع يقام على مساحة 135 فدانًا بمدينة الإسكندرية -بمنطقة أبيس أول طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي- خلال النصف الثانى من العام الحالى.



أرجع ارتفاع صافى أرباح الشركة خلال 2017، إلى زيادة عدد الوحدات التى تم تسليمها خلال هذه الفترة والتى بلغت 1780 وحدة، فضلاً عن ارتفاع أسعار بيع الوحدات، تزامنًا مع محاولات السيطرة على نمو التكلفة.



حققت «بالم» هيلز %19.2 نمواً بصافى الأرباح بعد الضرائب لتصل إلى 936.5 مليون جنيه فى 2017، مقارنة 785.2 مليون جنيه خلال 2016، كما ارتفعت المبيعات %24.5 لتسجل 10.5 مليار جنيه.



ووفقا للقوائم المالية المجمعة، ارتفعت تكاليف النشاط من 3.9 مليار جنيه خلال 2016 إلى 4.4 مليار خلال العام الماضى، كما صعدت المصروفات العمومية والإدارية من 664.1 مليون جنيه إلى 756.3 مليون خلال الفترة ذاتها.



لفت عبدالرحمن إلى أن شركته بصدد إصدار سندات توريق لمحفظة العملاء بقيمة 1.8 مليار جنيه، موضحاً أنه من المقرر إصدار عملية توريق بين 600 إلى 700 مليون جنيه مرحلة أولى، خلال الربع الحالى، وتوجه حصيلتها لسداد قروض سبق الحصول عليها من عدد من البنوك هى البنك العربى الأفريقى الدولى، والأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك العربين ومصرف أبو ظبى.



تكشف القوائم المالية، عن أن الرصيد المجمع للقروض فى 31 ديسمبر 2017، بلغ 4.2 مليار جنيه، تم الحصول عليها بضمان التدفقات النقدية الخاصة بالمشروعات الممولة، وفى إطار الضوابط العامة لمنح الائتمان المقرر بالبنك المركزى لتمويل الشركات العقارية.



يبلغ رأس المال الحالى لبالم هيلز 4.6 مليار جنيه، موزعاً على 2.3 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه، وأعلنت أنها تستهدف مبيعات 12 مليار جنيه، نهاية العام الجارى، فيما ارتفع عدد الوحدات المباعة للشركة خلال 2017 بنسبة %29 لتسجل 2136 وحدة.



أكدت وحدة بحوث بنك الإستثمار »فاروس»، فى ورقة بحثية وصل «المال» نسخة منها، أن أسعار بيع الوحدات المستقلة للشركة ارتفعت بمعدل %51، خلال 2017، كذلك صعدت أسعار بيع الشقق %39.



أبقى «فاروس» على توصيته بزيادة الوزن النسبى على السهم، مع تحديد قيمة عادلة عند 5 جنيهات، نتيجة المساهمة فى مشروع واحة أكتوبر، فى الوقت الذى يتداول فيه السهم بالبورصة حالياً بالقرب 4.14 جنيه.