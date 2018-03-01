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نقل وملاحة
موانئ البحر الأحمر تشهد حركة تجارة من اليمن والعراق
الخميس 01 مارس 2018 11:28 ص
مواني البحر الأحمر
أخر الأخبار
مواني البحر الأحمر
نادية صابر
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين، وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة أمنية وعلى متنها 3 آلاف طن ردة قادمة من اليمن والسفينة Ocean Energy وعلى متنها 828 طن معدات قادمة من العراق لصالح شركة بتروجيت.
وأضاف يوسف أن ميناء سفاجا يستقبل اليوم 3 سفن وهى مسرة، الحرية1، إلنوى إكسبريس وعلى متنها 284 راكبا و77 شاحنة بضائع و9 سيارات.
فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 73 راكبا و66 شاحنة و4 سيارات، وغادرت 3 سفن وهى مسرة، الحرية1، إلنوى إكسبريس وعلى متنها 313 راكبا و163 شاحنة بضائع و16 سيارة.
وفى السياق نفسه، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1507 ركاب وتداول 55 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 225 راكبا و7 برادات و2 تريلا و37 سيارة تصدير.
بينما شهد الميناء أمس استقبال 3 سفن وهى سينا، برنسيسة، بريدج وعلى متنها 280 راكبا و11 برادا و9 تريلات، فيما غادرت 3 سفن وهى سينا، برنسيسة، بريدج وعلى متنها 1002 راكب و14 برادا و12 تريلا و2 سيارة و2 باص جيت.
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