البورصة تسجل أعلى قيم تداول منذ التدشين

شوكت المراغى

أسماء السيد



قفزت قيم التداول، للمرة الأولى فى تاريخ البورصة المصرية، فى جلسة استثنائية، لتصل إلى 3.9 مليار جنيه، بسبب تداولات مؤسسات أجنبية.



أرجع محللون الصعود التاريخى بحجم السيولة الواردة للسوق المحلية، نتيجة صفقات نفذت على أسهم شركتى «المجموعة المالية – هيرمس»، و«الشرقية للدخان»، لإعادة ترتيب المراكز عقب التعديلات على مؤشرات مورجان إستانلى msci.



كانت المراجعة الدورية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، أظهرت انضام شركة الشرقية للدخان« إيسترن كومباني»، إلى المؤشر، وخروج المجموعة المالية هيرميس، التى انضمت لمؤشر الشركات الصغيرة «MSCI Global small Cap».



أغلقت البورصة المصرية مساء الأربعاء، على هبوط محدود، وسجل المؤشر الثلاثينى تراجعا %0.32، عند 15472 نقطة، ونظيره المؤشر السبعينى عند 860 نقطة، بتراجع بلغ %0.17، وهبط المؤشر متساوى الأوزان %0.52، عند 2706 نقطة، ورجح المحللون أن تبدأ مؤشرات البورصة حركة تصحيحية على المدى القصير تدفع EGX30 إلى مستوى 15400 نقطة.



بلغت قيم التداول 3.95 مليار جنيه، من إجمالى اﻷسهم المتداولة، والبالغة 186 سهمًا، وتراجع أداء 91 سهمًا، وارتفع 61، بينما لم يتغير أداء 34 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 892 مليار جنيه، وسجل سهم الشرقية للدخان إجمالى قيم تداول 1.4 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى قيم تداولات سهم المجموعة المالية هيرميس 1.1 مليار جنيه.



اتجهت تعاملات اﻷجانب والمصريين للبيع بقيمة بلغت 307.7 و188 مليون جنيه على التوالى، فيما اتجه العرب للشراء بقيمة 496 مليون جنيه، واستحوذ اﻷجانب على %50 من إجمالى التعاملات مقابل %22 للعرب، و%28 للمصريين.



قال أحمد أبو السعد، رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب بشركة «رسملة» ﻹدارة صناديق الاستثمار، إن ارتفاع قيم التداول ناتج عن صفقات نفذت على سهمى «المجموعة المالية – هيرمس» و«الشرقية للدخان» بسبب تعديلات مؤشر msci.

أضاف أنه حال استبعاد تلك الصفقات، تكون قيم التداول عادية، مستبعدًا وجود أى تأثر على السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.



قال شوكت المراغى، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة «إتش سي» لتداول اﻷوراق المالية، إن قيمة الصفقات التى تمت على سهمى الشرقية، وهيرميس، اقتربت من 2.5 مليار جنيه، نتيجة اتجاه صناديق الاستثمار اﻷجنبية ﻹعادة هيكلة محافظها، لتواكب تغيرات مؤشرات مورجان ستانلى.



توقع مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون المالية»، أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية مرحلة تصحيحية، تستمر حتى نهاية اﻷسبوع المقبل، متوقعًا أن يتجه المؤشر الرئيسى صوب 15000 نقطة، التى تمثل القمة السابقة.



أكد إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أصول» لتداول اﻷوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة، أن قيم التداول بعد استبعاد الصفقات، تقترب من 1.3 مليار جنيه، نفس المستويات التى تشهدها البورصة منذ «التعويم ».



أضاف، أن المرحلة الحالية تسمى «ذورة الشراء»، التى غالبًا ما يتبعها مرحلة تصحيح، مرجحًا أن تشهد البورصة موجة تصحيحية خلال الأسبوع المقبل.



رحج أن يفتتح مؤشر البورصة الرئيسى تعاملاته بجلسة الخميس على تراجع عند 15370 نقطة، على أن يغلق عند مستوى الدعم 15400 نقطة، ويتحرك نظيره مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة قرب 858 نقطة.



على صعيد اﻷسهم؛ رجح السعيد تحركات عرضية لسهم «التجارى الدولي» بين 76.5 - 78 جنيهًا، مقارنة بإغلاقه عند 77.20 جنيه بتراجع %1، و«هيرمس» بين 22.20 - 23 جنيهًا، وأغلق عند 22.10 جنيه بصعود %4 الأربعاء، وتحرك «الشرقية للدخان» تجاه مستوى الدعم 500 جنيه، مقارنة بإغلاق 552.73 جنيه بارتفاع %1.3، وتحرك «جلوبال تيلكوم» بين 6.75 - 6.70 جنيه، وأغلق عند 6.77 جنيه بتراجع %1.