السيسي يوجه بالتأمين على عمال شركات المقاولات الخاصة

عبد الفتاح السيسي

أحمد صبرى:



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس, بتحصيل 2500جنيه كمبلغ تأمينى عن كل عامل، فى كل شركة تعمل فى مشروعات الدولة التابعة للهيئة الهندسية أو وزارة الإسكان، وتوجيهها إلى البنوك بحد أقصى خلال 15 يوما.



وأضاف - فى كلمته خلال افتتاح مدينة العلمين الجديدة - أنه سيتم دخول 2.5مليار جنيه عن كل مليون عامل فى صندوق خاص، يتم من خلالها التأمين على العمال مخاطبا رجال أعمال المقاولات: "اعملوها صدقة جارية لله لكل عامل وخدوا ثواب".

