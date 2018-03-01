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سيـــاســة
القوات المسلحة تنشر بيانها الثالث عشر حول العمليات بسيناء
الخميس 01 مارس 2018 11:21 ص
القوات المسلحة المصرية
أخر الأخبار
القوات المسلحة المصرية
بدور إبراهيم
نشرت القوات المسلحة المصرية صباح اليوم بيانها الثالث عشر حول عملياتها في سيناء، وجاء فيه:
"إيماناً من القوات المسلحة بان مكافحة الإرهاب حقاً من حقوق المواطنين، واستمرارا لجهود ابناء شعب مصر من القوات المسلحة والشرطة، وتنفيذاَ لخطة المجابهة الشاملة "سيناء 2018" يواصل المقاتلين تنفيذ المهام المخططة لتطهير شمال ووسط سيناء ومناطق الظهير الصحراوي من الإرهاب، وفرض السيطرة الكاملة علي الحدود البرية والساحلية بالإتجاهات الاستراتيجية المختلفة، وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النتائج الآتية:
- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد ( 9 ) اهداف خاصة بالعناصر الارهابية بعد توافر معلومات تفيد استخدامها في ايواء هذه العناصر، وتدمير عدد (2) سيارة مفخخة معدة لاستهداف القوات بمناطق العمليات.
- القضاء علي عدد ( 13 ) فرد من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لاطلاق النيران مع القوات بمناطق المداهمات ضبط بحوزتهم عدد من الاسلحة والذخائر واجهزة اتصال بالقمر الصناعي.
- اكتشاف وتدمير عدد (100 ) ملجأ ووكر ومخزن من بينهم عدد من الحفر والخنادق المجهزة هندسيا بالمسارب والمدقات والمناطق الجبلية عثر بداخلهم كميات من الذخائر ونظارات ميدان وتليسكوب وملابس عسكرية مشابهة لزي القوات المسلحة، وكميات كبيرة من الوقود وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الاعاشة خاصة بالعناصر الارهابية.
- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (10 ) عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات علي محاور التحرك المختلفة.
- القبض علي عدد ( 86 ) فرد من العناصر الارهابية شديدة الخطورة والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، جاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
- ضبط وتدمير والتحفظ علي عدد ( 9 ) سيارات انواع وعدد ( 18 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية.
- إكتشاف وتدمير عدد (6 ) مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط اكثر من 5650 كجم من المواد المخدرة المعدة للتداول.
وفي إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود بالتعاون مع الافرع الرئيسية لتأمين الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، تم ضبط عدد (11) سيارة بدون لوحات معدنية تحمل كميات من البضائع المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية وعدد (2) تليفون بالقمر الصناعي، وتدمير سيارة دفع رباعي ودراجة نارية ومخزن جبلي يحتوي علي 15 الف قاروصة سجائر مهربة، والقبض علي تشكيل من العناصر الاجرامية بحوزتهم عدد (2) سيارة بدون لوحات معدنية وعدد من اجهزة الكشف عن المعادن خلال محاولة للتنقيب عن خام الذهب في الاتجاه الجنوبي، والقبض علي عدد ( 42 ) متسلل من جنسيات مختلفة خلال محاولة للهجرة غير الشرعية.
وعلي امتداد السواحل تقوم تشكيلات القوات البحرية بتأمين وحماية المصالح الاقتصادية والاهداف الحيوية بالبحرين المتوسط والاحمر، وفرض السيطرة الكاملة علي امتداد الساحل بمحاذاه مناطق العمليات لقطع خطوط الامداد والاخلاء للعناصر الارهابية.
كما استمرت المجموعات القتالية المشتركة من التشكيلات التعبوية والشرطة في تأمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتنظيم عدد (602) كمينا ودورية امنية غير مدبرة علي الطرق والمحاور الرئيسية وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي بمحافظات الجمهورية بالإضافة إلى تأمين الإتجاهين الإستراتيجيين الغربى والجنوبى.
ونتيجة لتلك الاعمال القتالية الباسلة والمهام المقدسة تم استشهاد ضابطين واصابة ضابط وضابط صف اثناء الاشتباك مع العناصر الارهابية بمناطق العمليات.
لتتواصل مسيرة الوطن بجهود رجال أشداء يحملون على أكتافهم التخلص من الإرهاب الأسود ومتمسكين بعقيدتهم الراسخة إما النصر أو الشهادة فى سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم.
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