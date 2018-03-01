بيتا إيجيبت تبدأ تسليم وحدات جرينز نيو كايرو 2021

بيتا إيجيبت تبدأ تسليم وحدات جرينز نيو كايرو

❐ علاء فكرى: ضح 6 مليارات جنيه بالمشروع.. وحرصنا على تأجيل الإعلان لحين الحصول على القرار الوزارى

❐ 2 مليار جنيه مبيعات مستهدفة فى العام الأول لبدء التسويق.. والمرحلة الأولى تشتمل على 500 وحدة

❐ 400 مليون جنيه قيمة إنشاءات المشروعات القائمة خلال 2018

❐ محمد أسامة: يشمل جراجات بمساحة 90 ألف متر ونادى صحى على 4800 م



بدور ابراهيم ـ رضوى عبد الرازق



قال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن الشركة تستهدف ضخ 6 مليارات جنيه فى تنفيذ مشروعها بيتا جرينز نيو كايرو بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، على أن تسلم الوحدات 2021.



أشار فكرى خلال مؤتمر صحفى عقدته الشركة، أن بيتا حصلت على القرار الوزارى للمشروع منذ أيام وتستعد للبدء فى الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص.



لفت إلى أن الشركة تأخرت فى الإعلان عن المشروع لحرصها على اتخاذ تلك الخطوة عقب الحصول على القرار الوزراى وفقا للقانون.



أضاف أن المشروع يقام على مساحة 84.7 فدان، وتنفيذه على 6 مراحل خلال 5 أعوام، ويشتمل على 3000 وحدة سكنية متنوعة، من شقق وبنتهاوس ودوبلكس وفيلات فاخرة، وراعت الشركة تنوع المساحات والمواصفات بالمشروع لتلبية مختلف احتياجات الشريحة المستهدفة من العملاء.



أوضح أن المرحلة الأولى تشتمل على حى متكامل من الفيلات توين هاوس وتاون هاوس، وتحدد تنفيذ الخدمات الأساسية بالمشروع، منها النادى الاجتماعى بالتوازى مع الوحدات السكنية، والانتهاء من تشغيل الجزء الأكبر من الخدمات مع تسليم أول الوحدات السكنية بالمشروع وإشغالها، وتوفر الشركة وسائل نقل داخلى وخارجى وأتوبيسات خاصة لنقل العملاء من المشروع إلى مصر الجديدة.



لفت إلى أن المرحلة الأولى تشتمل 500 وحدة، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية من العام الأول لبدء تسويق تلك الوحدات 2 مليار جنيه.



أوضح أنه من المقرر بدء تسليم الوحدات خلال 2021، والأسعار بحد أدنى 9000 جنيه للمتر، ونظام سداد مقدم تعاقد بين 0 إلى %10 والتقسيط حتى 9 أعوام.



أضاف أن الأسعار بالمشروع تتلاءم مع جودة المنتج، وحجم الخدمات المنفذة به أن وجود العديد من كبار شركات التطوير العقارى، بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة يخلق تنافسية بين الشركات للخروج بمنتجات بأعلى جودة وأفضل أسعار، كما أن موقع مستقبل سيتى المميز بشرق القاهرة، يمثل قيمة مضافة للاستثمارات.



أشار إلى أن الشركة تراهن فى المنافسة على تقديم مشروع مبتكر وكذلك توفير خدمات ما بعد البيع التى تتسم الشركة بتميزها.



شدد على أن الشركة تحرص على تنفيذ أعلى مستوى من الخدمات بالمشروع لتحقيق الرفاهية الكاملة للعملاء وكذلك تنفيذ مشروعات مميزة من ناحية التصميمات وجودة المواصفات تخلق بدورها قيمة مضافة للقطاع العقارى.



ولفت الى أن الشركة حرصت فى خدمات بيتا جرينز نيو كايرو تلبية احتياجات السكان بمختلف الاعمار حيث سيتم توفير حضانة للاطفال من سكان المشروع فقط، وسيتم توفير مينى ماركت واكشاك صغيرة لحين الانتهاء من تنفيذ المول وكذلك ملاعب وحمامات سباحة وعدد 8 بحيرات مائية.



أضاف أن الشركة اتبعت الطراز المعمارى "المودرن" فى تنفيذ المشروع والتعاقد مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية، التى تضم فى هيكلها 300 مهندس، لتنفيذ مشروع مبتكر ويحقق رؤية بيتا إيجبيت فى التنمية العمرانية المتكاملة، وإبرام تعاقدات مع شركات المقاولات الكبرى ذات الخبرات لضمان تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة.



لفت إلى أن نسبة المبانى فى «بيتا جرينز نيو كايرو» %18.5، وحرصت الشركة على زيادة المسطحات الخضراء، والخدمات واللاند سكيب بالمشروع، وإتباع أعلى منظومة لتوفير الأمن بالكومباوند، والأسوار، والبوابات الحديثة، وكاميرات المراقبة، وغيرها من الآليات المبتكرة التى تلبى احتياجات العملاء.



شدد على حرص بيتا إيجيبت على تقديم خلاصة خبراتها فى القطاع العقارى، التى أمتدت إلى فترة ناهزت 25 عاماً فى مشروع بيتا جرينز نيو كايرو.



كشف عن أن الشركة تستهدف تخصيص جزء من وحدات مشروع بيتا جرينز نيو كايرو، للتصدير الخارجى، ومخاطبة شرائح المصريين العاملين بالخارج، والعملاء الأجانب من الدول الشقيقة.



تعمل شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية كمطور عقارى فى السوق المصرية منذ أكثر من 25 عاماً، ونفذت العديد من المشروعات المتميزة.



أشار إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ خطة توسعية متكاملة خلال العام الحالى، ولديها اهتماماً بالفرص الاستثمارية المتاحة بمناطق عديدة، منها توسعات الشيخ زايد، والتوسعات الشمالية فى أكتوبر، والقاهرة الجديدة، ومستقبل سيتى، والعاصمة الإدارية، والساحل الشمالى، والعين السخنة.



لفت إلى أن الشركة لديها تسهيلات بنكية عديدة، من عدة بنوك، وفى إطار ثقة المؤسسات المصرفية فى ملاءة الشركة المالية، وسابقة أعمالها القوية.



كشف عن أن الشركة تستهدف ضخ 400 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية لمشروعاتها القائمة خلال العام الجارى، وأن نسب الإنجاز بمشروعات الشركة القائمة فى أكتوبر بلغت من 80 إلى %90.



أشار إلى أن الشركة تقدمت بطلب إلى شركة العاصمة الإدارية للحصول على أرض، قبل التقدم إلى مستقبل سيتى.



توقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة %20، خلال العام الجارى، كما أن خفض الفائدة ينعكس إيجابًا على القطاع، من حيث بحث العملاء عن بدائل استثمارية تحقق أعلى العوائد.



قال محمد علاء، رئيس قطاع المبيعات بشركة بيتا إيجيبت، إن الشركة نفذت مشروعات خلال فترة عملها بالسوق المصرية، باستثمارات تجاوزت 6 مليارات جنيه.



أشار إلى أن الشركة سلمت 3000 وحدة سكنية بمختلف مشروعاتها، وتخطت نسبة رضاء العملاء عن المشروعات المنفذة %90.



أضاف أن التركيز على خدمة ما بعد البيع بمشروعاتها لتلبية اجتياجات العملاء، وأن الشركة تحرص على تسليم وحدات المشروعات، قبل الموعد المحدد بفترة تصل إلى 6 أشهر.



لفت إلى أن الشركة اختارت مدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة لتنفيذ أحدث مشروعاتها، باعتبارها إحدى المدن المميزة والواعدة، كما تتسم المدينة بكون جميع المشروعات المنفذة بها كومباوندات سكنية فقط، بما يسهم فى اكتسابها قيمة مضافة تفوق مدينة الشيخ زايد".



أوضح أن الشركة ركزت طوال فترة عملها بالسوق المصرية، على تنفيذ مشروعات جيدة، تلبى مختلف احتياجات العملاء، وتخلق علاقة مستمرة بين الشركة والعملاء، ولم تركز على أساليب الدعاية بقدر تركيزها على بناء علاقة قوية مع العملاء.



لفت إلى أن تركيز الشركة على تنفيذ مشروعات تتسم بتوفير جودة حياة، واختيار أماكن مميزة مع استخدام الحلول المعمارية الذكية، وتقديم أعلى درجات خدمة ما بعد البيع، التى تسهم فى الحفاظ على شكل المشروعات وجودتها، لأطول فترة زمنية، كما تتسم بارتفاع أسعار الوحدات دوريا.أضاف محمد أسامة، الاستشارى المعمارى لمشروع بيتا جرينز نيو كايرو بمستقبل سيتى، أنه تم مراعاة عدة عوامل فى وضع التصميم الخاص للمشروع، منها جودة الحياة، وتوفير أكبر مساحة من المناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء، التى تتخطى %78 من إجمالى المساحة الكلية للمشروع، الذى يقع على مساحة 84.7 فدان.



أشار إلى أن مراعاة توفير مساحات بين العمارات السكنية تصل إلى 70 م لمنح المزيد من الخصوصية للعملاء.



أوضح أن المشروع يشتمل على جراحات بمساحة 90 ألف متر مربع، ونادى صحى، على مساحة 4800 م، وحضانة على مساحة 1700 م ومسجد على مساحة 3000 م، ومركز طبى على 1700 م، ومركز تسوق على 1800 م.



لفت إلى أنه تم مراعاة تقديم تصميمات بسيطة وذكية للمشروع، وموقع المشروع فى منتصف مدينة مستقبل سيتى، يتيح للعملاء الاستفادة بخدمات المدينة، والخدمات التى تنفذ بالمشروع.



أضاف تامر سمير، استشارى بالمشروع، أنه تم مراعاة توفير لاند سكيب على أحدث مستوى، وبحيرات مائية، ويتكون المشروع من 7 مناطق رئيسية.