الصين.. والصعود لعصر جديد

شريف عطية

«صمت الاستيعاب» هى الحالة التى فاجأت العالم منذ مقترح الحزب الشيوعى الصينى، 26 فبراير الماضى بتعديلات دستورية لإلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية المسموح بها دستورياً فى البلاد، ما يعود بالصين إلى حكم الرجل الواحد، ربما استجابة لعهد جديد يختلف عما عرفه العالم منذ رحيل «ماوتسى تونج» الزعيم الأسطورى لأشهر دولة بازغة فى القرن العشرين (1949)، ذلك قبل أن تشهد المسيرة الصينية تعديلات أيديولوجية عبقرية أضفاها «هسياو دينج» منذ 1978.. ارتقت بالبلاد من بعده إلى مصاف الدول العظمى.. وصولاً إلى الرئيس الحالى «شى جينبنج» الذى يمهد الحزب الحاكم لتنصيبه امبراطوراً على غرار «ماو» للقرن 21 عبر السماح له بالبقاء رئيساً للبلاد لمدة غير محدودة، مع إدراج فكر «شى» بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية فى وثائق الحزب (على هدى «دينج» 1978) إيذاناً بعصر جديد يمثل بحسب المراقبين حدثاً تاريخياً يثير تساؤلات متباينة على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، سواء حول إمكانية تفاعل مجموعة ماركسية لينينية مع دولة ديمقراطية حديثة.. أو عن قدرة الصين - ولأى مدى - أن تؤسس لدور عالمى (ثلاثى القطبية).. أو حول متى سوف يحين للصين التخلى عن مبدأ عدم التدخل فى القضايا الدولية.. أو عن المستوى الذى سوف يتصاعد إليه الوزن النسبى للصين داخل هيكل النظام الحالى، وكلها تساؤلات مشروعة مترافقة بطبيعة الحال مع المتغيرات الطارئة فى الأوضاع الداخلية الصينية وليست بمعزل عن تحركاتها الخارجية.



وقد يكون من اللافت أن يأتى الحدث التاريخى الصينى بشأن مقترح إحياء أوتقراطية الرئيس قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الروسية التى تكرس سيناريوهاتها منذ 1999.. استمرارية حكم الرئيس الروسى «بوتين» لمدد غير منظورة، ذلك دون استثناء مضىّ دول لا ليبرالية رئيسية.. شرق أوروبية وآسيوية وأفريقية (..) على نفس الوتيرة بشكل أو آخر، بحيث يمكن القول إن العالم من بعد أن أنهى انقسامه الأيديولوجى بين معسكرين فى مطلع التسعينيات.. يعاود اليوم الانقسام أو التباين بين نماذج ديمقراطية مختلفة، أى ليست بالضرورة متطابقة مع الديمقراطية الغربية أو نموذج الولايات المتحدة التى أعلن كبار مسئوليها مؤخراً عزمها ضمناً مواجهة روسيا والصين فيما يخططان لنشره على غير قيمها الديمقراطية، ما يشير إلى بدايات التغير النوعى فى النظام الدولى نحو قطبية تختلف عما عرفه العالم من قبل.. ما يجعل من «صمت الاستيعاب» ضرورة إقليمية ودولية فى آن واحد، وإلى أن تتبين ملامح الإجابات على التساؤلات الداخلية والخارجية المطروحة فى أقاليم العالم، خاصة مع بدايات التكلس لنظام قيمى ديمقراطي غربى معمول به لمئات السنين قبل أن يبرز فى مواجهته مزاحمون أقوياء ينافسونه فى الصعود لعصر جديد.