البحيرة تدرس إنشاء مصنع لإنتاج الكهرباء من القمامة

نادية عبده نائب محافظ البحيرة

معتز محمود



تدرس محافظة البحيرة إنشاء مصنع لإنتاج الطاقة الكهربائية من تدوير القمامة، بخلاف المصنع الذى تم الاتفاق عليه مع إحدى الشركات الكورية بمنطقة حوش عيسى.



وقالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة لـ«المال»، إن المحافظة تخطط لإقامة مصنع فى مركز دمنهور لمعالجة المخلفات والقمامة بكل مشتملاتها وإنتاج الكهرباء.



وأضافت أن هذا المصنع جارٍ الإعداد لإنشائه، وسيكون مشابهًا لنظيره الذى تم الاتفاق عليه مع الجانب الكورى بمركز حوش عيسى، على مساحة 15 فدانًا.



ولفتت إلى أن المحافظة قامت بتجهيز الموقع المخصص لإقامة للمشروع الأول، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاؤه خلال عام ونصف وباستثمارات تبلغ 250 مليون يورو.



وأكدت محافظ البحيرة أن المشروع سيقوم بإنتاج 500 ميجاوات يومياً من الكهرباء، من 500 طن من المخلفات والقمامة بكل مشتملاتها.



وأشارت إلى أن المشروع سيتم تنفيذه بالكامل على نفقة المستثمر وبنظام الـBOT، بعد أن أصرت المحافظة على عدم بيع الأرض للمستثمر.



وأوضحت أن المستثمر سيبدأ فى تجهيز الموقع الخاص للمشروع عقب انتهاء إجراءات توقيع الاتفاقية مع المحافظة.