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روح عظيم : المهاتما غاندى 15
الخميس 01 مارس 2018 10:56 ص
رجائى عطية
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رجائى عطية
مصرعه
خرجت من أرض الهند، يوم السبت 28 فبراير 1948، آخر فرقة من فرق الجيش البريطانى بعد أن احتل الهند زهاء مائتى عام.
وفى ميناء بومباى حيث خرجت الفرقة الإنجليزية، أقيمت مراسم الاحتفال بتبادل تحية السلاح بين فرقة الجيش الإنجليزى وفرقة من الجيش الهندى، وعزف نشيد الهند الوطنى، وطوى بذلك السجل الطويل الذى كُتبت صفحته الأولى فى 23 يونيو 1757 ؛ وهو يوم المعركة التاريخية فى حياة الشعوب الهندية، وحياة الدولة البريطانية، وهى معركة «بلاسى» التى بسطت يد اللورد «كلايف» على الهند.
* * *
وقد اشتركت فى تهيئة هذا المشهد الصغير على ميناء بومباى- عوامل يقول الأستاذ العقاد إنها لا تُحصى فى صفحات، بعضها من الهند، وبعضها من القارة الآسيوية بعامة، وبعضها من الكرة الأرضية بأسرها.
ولكن إذا أريد حصر هذه الأسباب العديدة فى شخص واحد، لن يكون إلاَّ صاحب الجسد الضئيل : ذلك الروح العظيم المهاتما غاندى . فهو الرجل الواحد الذى يمكن أن يُقال إنه عجل بهذا اليوم حتى يدخل فى حوادث سنة 1948، والذى أدخل فى روع الإنجليز أن بقاءهم فى الهند لا جدوى لهم فيه، وأن الجلاء عنها أصلح لهم من البقاء.
وكان غاندى قد أغلق على الإنجليزى أمل الطمع فى البقاء بالهند بعد هزيمة اليابان فى الحرب العالمية الثانية وزوال خطرها على الهند، فأقنع بريطانيا بأن الأمر على نقيض ما تطمح إليه، وأن جلاءها أيسر كلفة لها من بقائها، لأنه جعل من المقاطعة السياسية والاقتصادية سلاحًا قاطعًا وعبئًا ثقيلاً عسيرًا لم تستطع بريطانيا العظمى تحملها أو القيام بتبعاتها.
وأعان غاندى على رسالته، أنها من طبيعة الهند وعنصرها، لأنها رياضة روحانية فى بلد الفقراء والنساك، واستطاع أن يرد الهند إلى روحها أو يرد روح الهند إليها.
وقد جعل الهنود مغزله ( اليدوى ) شارة الهند على علمها المثلث، وحولوه إلى مغزل بوذا الذى يغزل به خيوط الحياة.
هذا وكانت مسألة الخلافة الإسلامية قد انتهت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى ( حين ألغى أتاتورك الخلافة العثمانية فى مارس 1924 )، فعمل المسلمون فى الحركة الوطنية غير مرتبطين بخطة من خطط السياسة البريطانية قبل دولة الخلافة.
وعلى كل ما بذلته حكومة بريطانيا العظمى وجربته من حلول وأنظمة، وانتهائها إلى حل موقوت فى حكم البلاد الهندية ريثما تجلى عنها، وهو حل الحكومة الاتحادية، فإن هذا الحل قد أُحبط بالكثرة الغالبة للمسلمين فى بعض الأقاليم الهندية، وقلة صغيرة أو كبيرة فى أقاليم أخرى.
هذا وبين المسلمين والهندوسيين فى الهند اختلاف شديد فى الجنس واللغة والعقيدة، لخصه محمد على جناح رئيس الرابطة الإسلامية آنذاك فى كلمة واحدة قال فيها : كيف يُحكم بنظام واحد- قومٌ يعبدون البقرة وقومٌ يأكلونها؟!
وقد كان أعضل ما فى الأمر- فيما يقول الأستاذ العقاد- أن وطنية الهندوسيين هى فى صميمها وطنية عقيدة روحانية، أو عقيدة دينية، وأن زعيمها لم يفلح فى دعوته إلاَّ لأنه قاد دعوتها الوطنية من هذه الناحية.
هذا وليس من الميسور أو المتاح أو المتوقع- أن يجد المسلمون أمامهم فى كل يوم زعيمًا كغاندى يعتصم بالسماحة فى قوة وصدق، ويستطيع أن يروض أتباعه على الطاعة وحسن المعاشرة فيما يكرهون.
وقد كانت المفارقة أن اليد التى اغتالت غاندى، يدٌ هندية، لأن غاندى استهجن ذبح المسلمين والتشنيع بنسائهم وأطفالهم على مشهد من الشرطة وجنود الحكومة الهندية، الأمر الذى أوجس منه المسلمون شرًّا من هذه الحكومة.
* * *
حل الدولتين
لم يكن هناك بدٌّ إذن من إقامة دولتين منفصلتين : إحداهما هندوسية، والأخرى إسلامية تعرف باسم باكستان، مع حرية الهجرة بينهما وتبادل السكان.
ولم يكن تنظيم الهجرة بالأمر الميسور، لأنه بمثابة اقتلاع ملايين من الأسر من أماكن قد نشأت واستقرت فيها وارتبطت بها فى معاملاتها وأسباب معيشتها.
ولذلك، فما إنْ أعلن قيام الدولتين، حتى صارت مشكلة السكان مثار الخصومات والفتن فى كل بقعة يعيش فيها المسلمون مع الهندوسيين والسيخ منهم خاصةً.
وانطلق أناس من غلاة المتعصبين يطاردون المسلمين فى مساكنهم ويعملون القتل والسلب فيهم، ويغيرون على المساجد ويلوثونها ويهدمونها أو يحولونها إلى معابد هندية وينصبون فيها صورهم وأوثانهم، ودون أن يعترضهم أحد من الشرطة، بل ويشاركونهم فى هذه الجرائم، ويحرضونهم عليها، ويزودونهم بالسلاح الذى كان محظورًا على جميع الهنود فى عهد الدولة البريطانية.
وكان على رأس مرتكبى هذه الجرائم جماعة وطنية متهوسة تعرف باسم «مهاسابها» أو الجماعة الكبرى، وتتلخص مبادئها فى إقامة حكومة هندوسية واحدة، والقضاء على حكومة باكستان، وتجنيد جميع الشبان، ومطاردة المسلمين ومعاملتهم معاملة الجواسيس المهددين لأمن الدولة الهندوسية، وحظر الدخول فى الدين الإسلامى على أبناء النحل الدينية الأخرى.
وكان غاندى أشد أهل الهند نقمة على هذه الفتنة المخزية، وجرت على لسانه كلمات يأس وشكاية لم تُسمع منه قط فى أحلك أيام جهاده.
ولما أعرض المهيجون عن نصائحه المتكررة نذر الصيام حتى الموت أو تُجاب مطالبه ويتحد المسئولون على العمل بها .. وهى السماح للمسلمين بإقامة احتفالهم السنوى فى معهد «مهرولى» القريب من دلهى، وإعادة المساجد المغتصبة إليهم وصيانة حياتهم وأموالهم، والترحيب بعودتهم إلى مساكنهم وتأمينهم فى السفر، والكف عن مقاطعتهم اجتماعيًّا.
وقد مضى غاندى فى صومه خمسة أيام، ثم جاءه الزعماء وقادة الجماعات مستغفرين، وقطعوا العهد له على قبول وصاياه والعمل بها توًّا، فعدل عن صيامه، واستطاع أن يتوجه إلى «مهرولى» ليشهد مع المسلمين احتفالهم فى 27 يناير بمولد قطب الدين بختيار.
إلاَّ أن الفتنة جُن جنونها ونظرت إلى غاندى وهو يكبح شهوتها كما ينظر الوحش المهتاج إلى حارسه الذى يدفعه عن فريسته.
وفى العشرين من يناير 1948، ألقى طالب اسمه «ما دان لال» قذيفة على غاندى لم تصبه، فلم يجفل ولم يرتجف، ومضى إلى الصلاة وهو يوصى الشرطة ألا يعنفوا على «الصبى المسكين»!
وقد اتجهت الشبهة فى هذا الحادث إلى جماعة رياضية على النظم الفاشية، تسمى جماعة المتطوعين لإنقاذ الوطن، ولكن التهمة لم تثبت عليهم وظهر أن الجريمة من عمل متآمرين منتمين إلى «المهاسابها» أو ما يسمى الجماعة الكبرى .
ولم يردع هذه الجماعة المتعصبة الغالية إخفاق محاولتها- لم يردعها عن مواصلة الترتيب للجريمة التى بيّتت النية عليها، وجاءت القرعة التى عقدوها على فتى من محررى الصحيفة المتطرفة «هندو راشتو» اسمه «ناثورام فينا باك جودس»، ففرح متهللا بخروج القرعة عليه، وكان من أشد المبغضين لغاندى، وكثيرًا ما قال : إن له رسالة لابد من أدائها !
وتجمعت فى هذا الفتى كل عوامل الشر وجذوره، مع ضراوة إبليسية فى طويته فتربص لغاندى فى يوم الجمعة 30 من يناير 1948 وهو يتحدث إلى السردار «باتل» فى شأن خطير، فأخره الحديث عن موعد الصلاة، فلما صارت الساعة الخامسة وعشر دقائق قال غاندى لمحدثه : الآن دعنى .. إنه موعد الصلاة، وخرج بين حفيدتيه ليؤدى الصلاة فى معبد قريب، فاقترب منه فتى وهو يطوى ذراعيه علامة التحية الهندية، قائلاً له : لقد تأخرت يا أبت . فتمتم غاندى مطرقًا كالمعتذر وهو يقول : نعم تأخرت يا بنى . وانحنى الفتى الذى هو «جودس» كأنما يهم بتقبيل قدميه، فنظر إليه غاندى نظرته الوديعة وابتسم له فى رفق وممانعة، وطوى ذراعيه على صدره ردًّا للتحية، وإذا بالفتى قد وثب واقفًا وفى يده أداة لا تكاد تُنْظر استبان أنها مسدس بيريتا صغير- وأطلق منه ثلاث رصاصات على صدر المهاتما، فسقط غاندى وهو يهتف بالصلاة «آى رام . آى رام»!
لم يُقتل غاندى بيد السلطة المعتاد أن تخاف المصلحين، وإنما قُتل فى شيخوخته الواهنة وهو يسعى للصلاة بين حفيدتيه، بيد متعصبٍ يدين بذات عقيدته التى ترى أن قتل البقرة حرام، فإذا بقتل القديس العظيم مباح!
مات غاندى رافعًا يديه كما كان يرفعها لمن يدعون له بالحياة، ولفظ أنفاسه وهو يقول «إذا كنتم لا تريدون أن أعيش، فلا أَرَب لى فى العيش»!
لقد وهب غاندى للهند حريتها، فسلبته الهند حياته.
وكأنه كبر على الهند أن يظهر من أبنائها أشرف إنسان فى زمانه، فأبى عليها النحس إلاَّ أن يظهر فيها ويغتاله ! أشأم إنسان فى كل زمان!!
(انتهى)
رجائى عطية
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