يحيى أبو الفتوح

سيد بدر



استبعد بنكا الأهلى المصرى ومصر أن تتحسن ربحيتهما خلال العام المالى الحالى بعد إلغاء شهادات الـ%20 والـ%16، اللتين تم إصدارهما بعد تعويم العملة المحلية فى 3 نوفمبر 2016.



وقرر البنكان إلغاء شهادات الـ%20 بمجرد اتخاذ قرار خفض الفائدة بنحو %1 فى اجتماع لجنة السياسات النقدية، وطرح شهادة جديدة لأجل عام بفائدة %17، كما قررا خفض الفائدة على الشهادات الثلاثية من %16 إلى %15، بعد أن جذبتا ودائع بأكثر من 700 مليار جنيه.



وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى خفض أسعار الفائدة بواقع %1 خلال اجتماعها الأول منتصف فبراير الحالى، لتسجل %17.75 للإيداع و%18.75 للإقراض، وهى المرة الأولى التى يخفض فيها البنك المركزى العائد منذ تعويم العملة المحلية.



قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إنه يتوقع ألا ينعكس إلغاء الشهادات مرتفعة العائد على ربحية البنك فى العام المالى الحالى.



وأشار فى تصريحات لـ«المال» إلى أن تكلفة الأموال ما زالت مرتفعة، كما أن الحصيلة التى تم جمعها من الشهادات تكلف البنوك فوائد عالية حتى أجل الاستحقاق، قائلًا: «ستظهر الأمور بشكل أوضح مع نهاية العام المالى وحساب تكلفة الأموال على البنك».



وحقق البنك الأهلى المصرى صافى ربح بقيمة 13.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 12.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2015/ 2016، بنمو 8% عن العام السابق عليه، وهى نسبة نمو منخفضة مقارنة بالمحققة فى العام المالى 2014/ 2015 والتى بلغت %145.



وأوضح أبوالفتوح، فى وقت سابق لـ«المال»، أن البنك يتوقع أن يحقق ربحية بنحو 13 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بسبب ارتفاع تكلفة الأموال والمستجدات الأخرى بالقطاع المصرفى التى تشكل ضغطًا على الربحية.



فى ذات السياق قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، لـ«المال» إنه رغم إلغاء الشهادات ذات العائد %20 و%16 إلا أن تكلفة الأموال ما زالت مرتفعة على البنك، خاصة بعد إطلاق شهادة أخرى بعائد %17.25 وهى الشهادة الأعلى من حيث أسعار الفائدة بالقطاع المصرفى.



وتوقع أن ينعكس قرار الإلغاء على أرباح البنك بشكل كبير خلال العام المالى الجارى، رافضًا الإفصاح عن حجم النمو المستهدف فى الربحية خلال العام المالى الجاري؛ وكان رئيس البنك، محمد الأتربى، قد صرح بأن صافى ربح البنك بنهاية 2016/ 2017 سجل نحو 8.5 مليار جنيه.



يشار إلى أن حصيلة البنكين من الشهادات الجديدة التى تم طرحها بعد قرار خفض أسعار الفائدة سجلت نحو 7 مليارات جنيه.



ويذكر أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، صرح، قبل قرار الخفض، بأن المركزى سيشرع فى اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا بعد تحجيم معدلات التضخم، وتتوقع بنوك استثمار أن يتم تخفيض العائد مجددًا بنسبة تتراوح بين 2 - %3 خلال العام الحالى.