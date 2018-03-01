دماء جديدة على قضبان السكة الحديد

هشام عرفات 88

❏ وزير النقل يشكل لجنة فنية لتحديد الملابسات.. ومصدر: تهالك وصلات ربط العربات أبرز الأسباب



مدحت إسماعيل



تجددت أمس، حوادث السكك الحديد، واصطدم قطار بضائع، بـعربتين مع آخر للركاب بخط المناشى- البحيرة "إيتاى البارود – القاهرة"، بين محطتى أبو الخاوى والطيارية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وأسفر الحادث – حتى مثول الجريدة للطبع - عن 40 مصاباً و17 حالة وفاة.



من ناحية أخرى وجه وزير النقل هشام عرفات – الذى انتقل إلى موقع الحادث - بتشكيل لجنة فنية لتحديد ملابسات الحادث، برئاسة المهندس محمد عامر نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع السلامة، وعضوية عدد من مديرى ورؤساء القطاعات المختلفة بالهيئة، بجانب اثنين من اساتذة الهندسة بالجامعات.



وأعلن مجلس الوزراء، أن شريف إسماعيل رئيس الحكومة، يتابع باهتمام بالغ تطورات الحادث، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوء ما يتم معرفته من أسباب، والإسراع فى رفع آثار الحادث لعدم تعطيل حركة القطارات.



وحادث الأمس هو الثانى فى عهد وزير النقل الحالى، الذى تولى المنصب منتصف فبراير 2017، إذ وقع فى 11 أغسطس الماضى، حادث اصطدام القطار رقم 13 المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية بالقطار رقم 571 فى الاتجاه نفسه، بمنطقة خورشيد بالقرب من سيدى جابر بالإسكندرية، نتج عنها وفاة 49راكبًا، وإصابة 109 آخرين.



فى سياق متصل، وجه رئيس الوزراء وزير الصحة بحشد كل الإمكانات اللازمة لنقل الوفيات والمصابين، والتأكد من توفير كل سبل الرعاية الطبية له، إلى جانب تكليف وزيرة التضامن الاجتماعى غادة بالتوجه إلى البحيرة لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، وقررت صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى.



وأعلنت هيئة السكة الحديد، فى بيان لها، أن حادث البحيرة نجم عن سقوط "عجلة البوجى" من العربة الثالثة للقطار رقم 678 ركاب إيتاى البارود - القاهرة طريق المناشى، أثناء سيره بمحطة أبو الخاوى، ما أدى إلى احتكاكها مع عربة قطار طفلة المخزن، مضيفة أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع عجلة البوجى نتيجة سقوطها بحوش المحطة.



وأشارت إلى أنه تم تحويل حركة قطارات على خط الحادث، سواء القادمة من القاهرة أو إيتاى البارود لحين رفع آثار الحطام، بعدما توقفت حركة القطارات فى الموقع.



وفى السياق ذاته، كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال الفورى إلى منطقة تصادم القطارين، لإجراء المعاينات اللازمة ونقل المتوفين، إضافة إلى ندب لجنة هندسية لتحديد المسئولية الجنائية.



وقال مصدر مسئول بالسكة الحديد، لـ«المال»، إن قطار البضائع كان "مُخزنًا على خط المناشي"، وعند قيامه اصطدم بعربتى الركاب بعد انفصالهما من القطار، لافتاً إلى أن تهالك البنية الأساسية وعدم تجديد وصلات الربط بين عربات القطارات بعضها البعض، إضافة إلى تقادم نظام الأمن ونظم الإشارات على الخط وفى القطارات من أسباب الحادث.



وتواصلت "المال"، مع المهندس محمد عامر رئيس اللجنة المشكلة لتحديد أسباب التصادم، وأكد أنه حتى الآن لم يتم تحديد ملابسات الحادث، مشيراً إلى ان اللجنة سترفع تقريراً للوزير عقب دراستها للموضوع.



وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية بجامعات طنطا والإسكندرية وكفر الشيخ استعدادًا لاستقبال أى حالات إصابة ناتجة عن الحادث مشيراً إلى توجيه لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالمستشفيات الجامعية للتنسيق مع مستشفيات جامعات طنطا والإسكندرية وكفر الشيخ فى هذا الشأن لسرعة تجهيز كل الاستعدادات المطلوبة.



وقال النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا بمقر المجلس، أوائل الأسبوع المقبل، للاستماع إلى مختلف المسئولين فى وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية؛ للوقوف على أسباب الحادث، مشيرا إلى التواصل مع النواب القريبين من موقع الحادث للتوجه بشكل سريع إلى هناك للاطمئنان على أوضاع وحالات المصابين.



ولفت إلى أنه برغم تكرار حوادث القطارات، فإن وسيلة النقل عبر السكك الحديدية لا تزال الأكثر أمانًا على مستوى العالم.