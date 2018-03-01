اقتصادية النواب تناقش شكاوى المناطق الحرة

الهيئة العامة للاستثمار لشئون المناطق الحرة

❏ جمعية مستثمرى بورسعيد: تغيير آلية المحاسبة خراب بيوت



المال ــ خاص



أكد أحمد فرغلى، النائب البرلمانى وعضو اللجنة الاقتصادية، أنه جمع 60 توقيعا من النواب، بهدف مناقشة تعديلات جديدة على قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، ويتمثل تعديل المعاملات المالية التى تخضع لها المشروعات فى المناطق الحرة العامة، على أن تتم المناقشة فى اللجنة الاقتصادية ثم بالجلسة العامة.



نصت المادة 41 من قانون الاستثمار الجديد على فرض رسوم %1 على القيمة الإجمالية للسلع، عند خروجها للتصدير أو للسوق المحلية، من المناطق الحرة العامة وليس على مستلزمات التجميع أو التصنيع، كما كان متبعا وفقا لقانون حوافز الاستثمار قبل إقرار قانون الاستثمار.



يذكر أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لعام 1997، ينص فى المادة 35 منه والمادة 28 من لائحته التنفيذية على خضوع المشروعات فى المناطق الحرة لرسم مقداره %1، من قيمة تكلفة مايحدث فى السلع من تصنيع أو تجميع.



أكد فرغلى لـ«المال» أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تداركت القصور الوارد فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لعام 97، الذى يفرض الرسم على قيمة البضائع عند الخروج، ونصت لائحة نفس القانون على فرض رسم %1على قيمة ما استحدث على تلك الخامات قبل الخروج كمنتج نهائى، ما بدا تعارضا بين القانون ولائحته التنفيذية حينها.



أضاف فرغلى أنه حينما تداركت الهيئة العامة للاستثمار، التعارض فى القانون الملغى، نصت فى القانون الحالى على تحصيل قيمة الرسم على قيمة البضاعة عند الخروج، إلا أنه أنهى النص بجملة (القيمة فوب)، ما يحول دون إمكان معالجة الرسم المقرر سداده للهيئة فى اللائحة الجديدة،يذكر أن «القيمه فوب» تعنى قيمة البضاعة عند الشحن على متن السفينة.



لفت فرغلى إلى أن إنهاء النص بكلمة «فوب» يدخل فى احتساب الرسم المفروض على مشروعات المناطق الحرة، وقيمة جميع الخامات رغم عدم ملكية المشروع لها بل تكون مملوكة للشركات المستوردة للمنتج النهائى، الذى يصنع فقط داخل مشروعات المناطق الحرة العامة.



أشار إلى أن الهدف من تعديل القانون، أن يتفق الرسم المقرر مع القيمة الفعلية التى تتحصل عليها مشروعات المناطق الحرة العامة، من إتمام العملية الصناعية، لا سيما أن هذه المشروعات تقوم باستيراد الخامات، وتصنيعها ثم إعادة تصديرها، كذلك الحال بالنسبة لمشروعات التجميع والتخزين.



أكد أن التغير فى الرسوم يعتبر من المعوقات التى تستنزف قدرات المستثمرين من أصحاب المشروعات الصناعية، ويتعارض مع اتجاه الدولة للتوسع فى المناطق الحرة العامة.



وصف مجدى كمال، مدير عام جمعية مستثمرى بورسعيد، تحصيل الهيئة العامة للاستثمار %1 رسمًا على إجمالى ما يصدر للسوق الخارجية أو بيعه للسوق المحلية «خراب البيوت» على حد تعبيره.



أوضح أن طبيعة عمل المشروعات الصناعية فى المناطق الحرة العامة الاستثمارية مختلفة، لأن الشركات الأجنبية فى الخارج تقوم بتصدير مستلزمات الإنتاج إلى الشركات فى المناطق الحرة لتتولى تصنيعها، وإعادة تصديرها وفق معايير الجودة التى تشترطها الشركات فى الخارج.



قال إن الخامات ومستلزمات الإنتاج غير مملوكة لمشروعات المناطق الحرة، وبالتالى لا يجوز فرض رسوم على قيمتها الإجمالية، وفقا للقانون الجديد، مشيرا إلى أن المشروعات تسدد الرسوم المستحقة عليها، ومنها أجور العمال والالتزامات المالية من قيمة ما تتحصل عليه من عائد التشغيل.



أضاف أن عوائد التشغيل لا يمكن أن تغطى التزامات المصانع وسداد الرسوم التى تطالب بها هيئة الاستثمار، ما يعنى عدم قدرة المشروعات عن الوفاء بالتزاماتها المالية واضطرارها إلى الإغلاق.



أشار إلى أن احتساب الرسم على (القيمة فوب) كما نص قانون الاستثمار الجديد عند خروج المنتجات كاملة التصنيع، يعنى إدخال قيمة الخامات ومستلزمات الإنتاج فى القيمة المحتسب عليها رسم %1 المنصوص عليه حديثا فى القانون.



يذكر أن المنطقة الحرة العامة للاستثمار فى بورسعيد تحتل المرتبة الأولى فى التصدير على مستوى 9 مناطق الحرة فى أنحاء مصر، وتصدر ما يمثل %41 من إجمالى صادرات مصر من الملابس الجاهزة، ويبلغ متوسط صادرات المنطقة الحرة ببورسعيد 1.286 مليار دولار.



بلغت صادرات المنطقة العام المالى المنقضى 0.953 مليار جنيه بنسبة انخفاض %5 عن العام المالى السابق عليه.