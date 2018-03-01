القاهرة يقتنص تدبير 2 مليار جنيه لصالح إيجاس

بنك القاهرة

❐ تسويق القرض على بنوك منها «تنمية الصادرات» و«الأهلى المتحد» و«الاستثمار العربى»



محمد سالم وسيد بدر



اقتنص بنك القاهرة تدبير تمويل بنحو 2 مليار جنيه، لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تعتمد عليه فى مقابلة التزامات مالية لخطة توسعاتها خلال الفترة المقبلة، بمجال توصيل الغاز للمنازل.



تستهدف «ايجاس» توصيل الغاز لنحو 600 ألف وحدة سكنية، خلال العام الجارى، باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، ليرتفع إجمالى عدد المنازل التى تستفيد من خدمات الشركات لنحو 9.4 مليون وحدة سكنية، حسب تصريحات سابقة لرئيسها، المهندس أسامة البقلى، مطلع الشهر الماضى.



وقالت مصادر لـ«المال»، إن "القاهرة" بصدد تسويق القرض على مجموعة من البنوك المحلية، من بينها تنمية الصادرات، والأهلى المتحد، والإمارات دبى الوطنى، والأهلى الكويتى، والاستثمار العربى، بأجل زمنى للتمويل 5 سنوات.



ووافق «القاهرة» قبل أسابيع على المشاركة فى تدبير تمويل بقيمة 550 مليون دولار، لصالح الهيئة العامة للبترول، وبلغت حصته 50 مليون دولار.



كان طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، صرح خلال فبراير الماضى، بأن البنك ينتهج سياسة توسعية فى جميع المجالات، تتناسب مع إمكانياته وتاريخه، وأشار إلى أن محفظة القروض الحالية بلغت 42 مليار جنيه، وسجلت الودائع 100 مليار جنيه، ويسعى البنك لاحتجاز أرباح 2017، بغرض دعم حقوق الملكية، ومعيار كفاية رأس المال، بما يلبى احتياجات خطة التوسع.



تأسست «إيجاس» فى أغسطس 2001، ككيان مكلف بالتركيز على أنشطة الغاز الطبيعى، ووضع خطة عمل فعالة لتنظيم التعامل مع موارد الغاز، وتشارك فى مجموعة واسعة من المجالات، بما فى ذلك الاستكشاف والحفر والإنتاج، بالإضافة إلى تكرير ونقل وتوزيع الغاز، بالسوق المحلية، ويتبعها 5 شركات أخرى.



كما تسعى الشركة لاستكمال مشروعات حفر وتنمية أبار بالبحر المتوسط، ليصل معدل إنتاج الغاز الطبيعى بنهاية 2017/2018، إلى حوالى 6 مليارات قدم مكعب يوميا، يرتفع إلى 7 مليارات بنهاية 2018/2019، بعد استكمال مشروعات حقول «ظهر وآتول وجيزة وفيوم»، بالإضافة إلى وضع 39 بئرا تنمويا على خطوط الإنتاج.