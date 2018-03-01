EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
مياه الإسكندرية: تغير اللون ناتج عن زيادة نسبة العكارة
الخميس 01 مارس 2018 02:37 ص
مياه الشرب والصرف الصحى
أخر الأخبار
مياه الشرب والصرف الصحى
معتز محمود
قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب باﻹسكندرية، إن مياه الشرب اليوم شهدت زيادة فى نسبة العكارة والأمونيا؛ بسبب انخفاض منسوب المياه فى ترعة المحمودية.
وأضاف أن هذا الانخفاض في مستوى المياه جعلها تحتوى على طحالب، والتى ينتج عنها روائح في المياه، لافتا إلى أنه تم على الفور توقف محطة مياه السيوف عن العمل بنحو ٩٠٪ من كامل طاقتها وكذلك محطة المعمورة.
وأوضح جابر أنه تم التنسيق مع وزارة الري والموارد المائية لرفع المنسوب، وتم حاليا ارتفاع المنسوب بدرجة جيدة وإعادة تشغيل المحطة تدريجيا بكامل طاقتها.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا