مياه الإسكندرية: تغير اللون ناتج عن زيادة نسبة العكارة

مياه الشرب والصرف الصحى

معتز محمود



قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب باﻹسكندرية، إن مياه الشرب اليوم شهدت زيادة فى نسبة العكارة والأمونيا؛ بسبب انخفاض منسوب المياه فى ترعة المحمودية.



وأضاف أن هذا الانخفاض في مستوى المياه جعلها تحتوى على طحالب، والتى ينتج عنها روائح في المياه، لافتا إلى أنه تم على الفور توقف محطة مياه السيوف عن العمل بنحو ٩٠٪ من كامل طاقتها وكذلك محطة المعمورة.



وأوضح جابر أنه تم التنسيق مع وزارة الري والموارد المائية لرفع المنسوب، وتم حاليا ارتفاع المنسوب بدرجة جيدة وإعادة تشغيل المحطة تدريجيا بكامل طاقتها.