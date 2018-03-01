رغم تغير لون مياه الشرب بالإسكندرية الشركة تؤكد سلامتها

محطة المياه

معتز محمود



تشهد مياه الشرب فى بعض مناطق الإسكندرية تغيرا فى لونها إلى اللون البنى منذ عدة ساعات، وأدى وضع المياه إلى الحديث من قبل بعض المواطنين فى نطاق واسع عن حدوث تلوث فى المياه، وإصابات لبعض مستخدميها، وهو ما رفضته شركه مياه الشرب بالإسكندرية.



من جانبها أكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أن المياه صالحة للشرب وغير مسممة، وأنها حسب المواصفات القياسية العالمية.



وأصدرت الشركة بيانا أهابت فيه المواطنين بعدم الانصياع وراء الشائعات التي تترد في الآونة الأخيرة عن جودة المياه وصحتها.