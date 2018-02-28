مركز المعلومات يرد على إلزام السيدات بالجهاز الإدارى زيًّا موحدًا

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سيـــاســة
مركز المعلومات يرد على إلزام السيدات بالجهاز الإدارى زيًّا موحدًا
الأربعاء 28 فبراير 2018 10:16 م
مركز المعلومات مجلس الوزراء
أخر الأخبار
مركز المعلومات مجلس الوزراء
أحمد الدسوقى
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن إلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للسيدات العاملات بالجهاز الإداري للدولة بارتداء زي محدد أثناء فترة العمل ليس له أى أساس من الصحة.
وقال المركز، نقلاً عن المستشار محمد جميل, رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لا توجد بها أي مادة تنص على إلزام السيدات العاملات بالجهاز الإداري للدولة بارتداء زي معين أثناء فترة العمل.
وأضاف إلى أن مدونة السلوك الوظيفي, تسري على جميع الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية، وعلى موظفي المؤسسات والدوائر المستقلة, والتي تهدف لإرساء معايير أخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وذلك من خلال توعية موظفي الخدمة المدنية وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة, فضلاً عن تعزيز ثقة المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل المؤسسات الحكومية.
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