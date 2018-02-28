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نقل وملاحة
النقل: الاحتكاك سبب حادث قطار البحيرة
الأربعاء 28 فبراير 2018 09:07 م
قطار حادث
أخر الأخبار
قطار حادث
أحمد صبرى
قال محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، إن سبب حادث قطار البحيرة والذى تسبب فى وفاة 12 شخصًا، هو احتكاك قطار الركاب مع قطار البضائع، وذلك بعد انفصال المسامير التى تربط جسم العربات بالعجلات، وهو ما جعل العربات الأخيرة تميل وتحتك مع قطار البضائع.
ونفى فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" أن يكون الحادث بسبب تحويل قطار البضائع على نفس خطة سكة قطارات الركاب واصطدامهم، مؤكدا أن النائب العام وافق للوزارة على سحب نظام التحكم الآلى المركزى لتقصي أسباب الحادث بشكل أعمق.
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