تموين شمال سيناء : وصول 22 سيارة سلع استهلاكية وخضراوات

محمد مجدي









أكد فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، أن سيارات نقل السلع الغذائية والاستهلاكية التي أرسلتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، وصلت، منذ قليل، إلى مدينة العريش.





وقال راشد، في اتصال هاتفي مع "المال"، إنه يتابع الآن تفريغ حمولات 22 سيارة في المخازن التي سيتم تجميعها بها، كاشفًا أنها تضم 16 سيارة سلع تموينية بحمولة 16 طنًّا و4 سيارات خضراوات بحمولة 6 أطنان وسيارة لحوم حمولة 3 أطنان وأخرى دواجن حمولة 3 أطنان.





وشدّد على أن تلك السلع لن يتم توزيعها على منافذ البيع التجارية، موضحًا أنه سيتم بيعها للمواطنين من خلال المنافذ والشوادر الحكومية ومحالّ البقالة التموينية التابعة لمديرية التموين بشمال سيناء.





يُشار إلى أن مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء شهدت أزمة كبرى في توفير السلع والخضراوات منذ بدء عملية سيناء 2018 لتطهير سيناء من الإرهاب.



