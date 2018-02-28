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اقتصاد وأسواق
مديرية الزراعة : دخول 15 سيارة نقل محملة بالخضراوات إلى العريش
الأربعاء 28 فبراير 2018 08:43 م
مديرية الزراعة
أخر الأخبار
مديرية الزراعة
محمد مجدي
وصلت، منذ قليل، 15 سيارة نقل خضراوات قادمة من سوق العبور إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
أكد عاطف عبيد، مدير مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، في اتصال هاتفي مع "المال"، أن تلك السيارات تم إرسالها بوساطة أهالي شمال سيناء؛ لتخفيف حدة نقص الخضراوات والسلع بالمدينة.
وقال عبيد إنه بذلك وصل عدد السيارات المحملة بالخضراوات إلى 65 سيارة نقل، بالإضافة إلى سيارة تريللا سيتم طرحها في الأسواق وبيعها بالأسعار التي حددها محافظ شمال سيناء لمنع وجود أي حالات بيع بأزيد من السعر الرسمي.
يشار إلى أن "المال" انفردت، اليوم، بنشر المنشور الذي لأصدره محافظ شمال سيناء، فجر اليوم الأربعاء، بتحديد أسعار 9 أنواع خضراوات مع تحديد الكمية التي يحصل عليها كل فرد من مواطني شمال سيناء.
وأوضح مدير مديرية الزراعة في شمال سيناء أنه سيتم إرسال سيارات محملة بالسلع الغذائية والخضراوات إلى مدينتي الشيخ زويد ورفح، صباح غدٍ الخميس.
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