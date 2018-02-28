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سيــارات
جي بي غبور أوتو تعلن أسعار طرازاتها خلال مارس
الأربعاء 28 فبراير 2018 08:38 م
جيلى غبور
أخر الأخبار
جيلى غبور
أحمد عوض
أرسلت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي ومازدا وشيري وجيلي، لشبكة موزعيها القوائم السعرية لطرازاتها، منذ قليل، الصادرة عن شهر مارس - التي سيتم تطبيقها اعتبارا من غد الخميس.
وسجلت أسعار هيونداي النترا AD ما بين 303.9 إلى 403 ألف جنيه لمختلف فئاتها، فيما تراوحت أسعار فئات النترا HD ما بين 259.9 و279.9 ألف جنيه.
وقدرت أسعار طرازات فيرنا ما بين 163.5 و191.9 ألف جنيه بمختلف الفئات، وجاءت أسعار هيونداي توسان ما بين 465 و633 ألف جنيه؛ فيما أبقت "جي بي غبور أوتو" على أسعار طرازات هيونداي "أكسنت، وجراند i10، كريتا" دون تغيير خلال مارس.
وأما عن أسعار سيارات شيري وجيلي؛ فارتفعت قيمة شيري تيجو إلى 237.9 ألف، وبمبلغ 161 ألف لشيري أنفي، كما قدرت أسعار جيلي ايمجراند 7 نحو 180 ألف جنيه، وسجلت أسعار كار Q22 نحو 155 ألف جنيه.
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