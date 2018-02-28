EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
900 مليون جنيه إيرادات متوقعة لبورسعيد لتداول الحاويات
الأربعاء 28 فبراير 2018 08:21 م
محطة حاويات شركة بورسعيد لتداول الحاويات البضائع
أخر الأخبار
محطة حاويات شركة بورسعيد لتداول الحاويات البضائع
المال- خاص
عقدت الجمعية العامة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالي 2018/ 2019، برئاسة اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف، رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
تقدمت الشركة بخطط مالية واستثمارية تستهدف تحقيقها خلال العام المقبل، وتم مناقشة الموازنة التقديرية من أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة وفى حضور أعضاء ومراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات، وتم اعتماد هذه الموازنة فى تلك الاجتماعات بإيرادات بنحو 900 مليون جنيه، مقابل 750 مليونًا، 2017/ 2018 بنسبة نمو قدرها 20%، كما تستهدف صافى ربح 500 مليون جنيه، مقابل 400 مليون جنيه، بنسبة نمو 25% .
كما تستهدف شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع خططًا استثمارية بمبلغ 189,5 مليون جنيه.لتنفيذ شراء 6 ونش ساحة عملاق RTG وتطوير رصيف الحاويات وعدد 3 مرفاع تلسكوبي لتداول البضائع.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا