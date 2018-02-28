900 مليون جنيه إيرادات متوقعة لبورسعيد لتداول الحاويات

المال- خاص

عقدت الجمعية العامة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالي 2018/ 2019، برئاسة اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف، رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

تقدمت الشركة بخطط مالية واستثمارية تستهدف تحقيقها خلال العام المقبل، وتم مناقشة الموازنة التقديرية من أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة وفى حضور أعضاء ومراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات، وتم اعتماد هذه الموازنة فى تلك الاجتماعات بإيرادات بنحو 900 مليون جنيه، مقابل 750 مليونًا، 2017/ 2018 بنسبة نمو قدرها 20%، كما تستهدف صافى ربح 500 مليون جنيه، مقابل 400 مليون جنيه، بنسبة نمو 25% .