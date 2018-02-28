تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 648 جنيها

الذهب 010

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو ٣ جنيهات، اليوم الأربعاء، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة لانخفاض الأوقية لمستوى 1319 دولارا.



وشهد عيار 21 اليوم تراجعا ليسجل نحو 648 جنيها بدلا من 651 جنيها أمس.



وسجل عيار ١٨ سجل 555 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 740 جنيها مقابل 744 جنيها، وانخفضت الأوقية لتسجل 1319 دولارا بدلا من 1323 دولارا.



وتراجع الجنيه الذهب نحو 27 جنيها ليسجل 5185 جنيها مقابل 5212 جنيها أمس.