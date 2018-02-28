المال- خاص





اعتمد مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أسعار برامج الحج لعام 2018م للمستويات الأربعة المنفذة لحجاج الجمعيات الأهلية.





كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد سبق أن أعلنت فتح باب التقديم لحج الجمعيات اعتبارًا من يوم 18/2/2018، وتم مد الفترة حتى الخميس الموافق 8/3/2018.





وقام مجلس الأمناء برئاسة وزيرة التضامن بمراجعة برامج الحج المنفذة والتعاقدات المبرمة لموسم الحج والتي انتهت منها الوزارة مبكرًا ونجحت في إبرام التعاقدات على جميع الفنادق والخدمات مما أسهم في التعاقد على فنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكل المستويات وبأسعار تقارب العام الماضي.





وأكدت الوزيرة، في تصريح لها، بعد اجتماع مؤسسة الحج، ظهر اليوم، أن أسعار برامج الحج لهذا العام تتراوح نسبة الزيادة فيها، مقارنة بالعام الماضي، في حدود 5% للمستوى الاقتصادي، ونسبة 10% للمستوى الأول، موضحة أن الزيادة جاءت نتيجة زيادة قيمة الضرائب التي تم إقرارها من قِبل الجانب السعودي على أسعار الخدمات بالمملكة العربية السعودية والتي شملت نسبة 5% لضريبة القيمة المضافة، ونسبة 5% رسوم بلدية للفنادق 4، 5 نجوم، و2.5% للفنادق "الثلاث نجوم فما أدنى"، بخلاف ارتفاع أسعار مواد الطاقة.





وأشارت إلى أنه رغم ذلك فإن أسعار بعض المستويات لم تتجاوز نسبة 5% نتيجة نجاح الوزارة في التفاوض على الأسعار، خاصة للمستوى الاقتصادي.





وقام مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة باعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي:

المستوى تصنيف الفندق السعر نسبة الزيادة

الأول خمس نجوم بساحة الحرم 84800 جنيه 10%

الثاني 4 نجوم بالمنطقة المركزية 70600 جنيه 8%

الثالث (الاقتصادي) 3 نجوم بالمنطقة المركزية 800 متر من الحرم 60400 جنيه 5%

الرابع (الاقتصادي) فنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 300 متر بالمنطقة المركزية 51.500 جنيه 5%





وتشمل جميع الأسعار كل الخدمات والوجبات فيما عدا قيمة تذكرة الطيران التي تم تحديدها من قِبل شركة مصر للطيران بسعر 12100 جنيه، وستضاف قيمتها لسعر كل برنامج.





من جانبه أكد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة، أنه من المقرر إجراء القرعة لاختيار الحجاج بكل محافظة مع نهاية شهر مارس، وسيقوم الحاج الفائز بسداد قيمة الاشتراك بحساب المؤسسة ببنك مصر خلال أسبوع من تاريخ إعلان القرعة، وسيتم توقيع الكشف الطبي على جميع الحجاج الفائزين من خلال هيئة التأمين الصحي وعمل ملف طبي لكل حاج، بالتنسيق مع الهيئة.



