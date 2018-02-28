الوزراء : مياه الشرب بالإسكندرية ليست مسممة.. وآمنة تمامًا

أحمد الدسوقى







نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تسمم مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية.





وأكد المركز فى أحدث تقاريره– حصلت "المال" على نسخة منه- أن مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية آمنة تمامًا وصالحة للشرب ولا يوجد بها أي نسبة تلوث أو تسمم، وتتم مراعاة جميع المواصفات القياسية العالمية بها.





وأشار المركز، نقلًا عن محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إلى أنه كان هناك انخفاض بمستوى منسوب المياه في فرع رشيد وترعة المحمودية أدى إلى عدم تمكن محطة مياه ‏السيوف من العمل بكامل طاقتها والذي نتج عنه تأثر أنحاء شرق المحافظة.



